Grüne dringen auf stärkere soziale Komponente bei Förderung von Heizungstausch von Thomas Vitzthum

Die Grünen dringen nach dem Beschluss des Bundeskabinetts zur Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes und der Ankündigung eines Förderkonzepts auf eine stärkere soziale Komponente im anstehenden parlamentarischen Verfahren.

„Gerade ältere Menschen, Rentnerinnen und Rentner mit kleinerem Budget werden wir mit Milliarden Euro unterstützen. Auch Einrichtungen der Daseinsvorsorge werden Unterstützung bei den Investitions-Kosten bekommen. Unterstützung für Menschen mit weniger Geld, genau das wird auch ein Fokus der nun anstehenden parlamentarischen Beratungen“, sagte Grünen-Vizefraktionschef Andreas Audretsch den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.







Eine Einkommensprüfung, wie von den Grünen gefordert, sieht das neue Förderkonzept nun nicht vor. Audretsch versprach: „Die anstehenden Investitionen werden für alle tragbar sein. Wir nehmen einen großen Batzen Geld in die Hand, um Menschen mit kleineren Einkommen zu unterstützen.“ Das Gebäudeenergiegesetz sei zentral im Kampf gegen hohe Heizkosten. Audretsch prognostizierte: „Öl- und Gaspreise werden in den kommenden Jahren durch die Decke gehen. Wer auf klimafreundliches Heizen setzt, spart in Zukunft bares Geld. Wer noch immer gegen Klimaschutz agiert, versündigt sich am Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger.“