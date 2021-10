Regierung Grüne: Kleiner Parteitag Die Grünen kommen an diesem Samstag zu einem kleinen Parteitag zusammen. Hauptthema ist das weitere Vorgehen bei Gesprächen.

Mail an die Redaktion Die Grünen treffen sich zu einem kleinen Parteitag in Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin.Die Grünen kommen an diesem Samstag (11.00 Uhr) zu einem sogenannten Kleinen Parteitag zusammen. Bei dem Treffen in Berlin wollen die etwa 100 Delegierten den weiteren Kurs in den Gesprächen über eine Regierungsbildung erörtern. Sie sollen auch die zehnköpfige engere Sondierungsgruppe um die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck beauftragen, die die Gespräche führen soll. Der Parteitag soll außerdem das erweiterte Sondierungsteam einsetzen, das 14 weitere Grüne umfasst.

„Wir leiten aus dem Wahlergebnis einen klaren Auftrag ab, Verantwortung für die Gestaltung des Landes zu übernehmen und eine progressive Regierung zu bilden“, heißt es im Leitantrag des Bundesvorstands. „Ein Weiter so können wir nicht zulassen. Die nächste Bundesregierung muss eine Klimaregierung sein.“ (dpa)