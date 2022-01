Politik Grüne: Palmer will nicht mehr antreten Tübingens OB will im Herbst nicht mehr als Kandidat der Grünen antreten. Das teilte er dem Stadtverband mit.

Merken

Mail an die Redaktion Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen), der Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen, will nicht mehr antreten. Foto: Bernd Weißbrod/picture alliance/dpa

Tübungen.Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will bei der OB-Wahl seiner Stadt im Herbst nicht als Kandidat der Grünen antreten. Er werde sich wegen des beginnenden Parteiausschlussverfahrens nicht am Nominierungsprozess beteiligen, teilte der Grünen-Politiker dem Stadtverband Tübingen in einem Schreiben mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die „Stuttgarter Zeitung“ darüber berichtet. (dpa)