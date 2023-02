Mediengruppe Bayern exklusiv Grüne werfen CSU in Debatte über Krankenhausreform vor, „Ängste zu schüren“ von Thomas Vitzthum

Die Grünen haben der CSU in der Debatte über die Krankenhausreform vorgeworfen, Ängste zu schüren und die Misere des Systems zu verantworten.

Saskia Weishaupt, Obfrau der Grünen im Gesundheitsausschuss, sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Der heutige Zustand der bayerischen Krankenhäuser hat seine Wurzeln in den jahrzehntelangen Versäumnissen und Blockaden seitens der CSU. Eine Reform ist dringend notwendig und bietet das Potenzial, endlich die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten wieder in den Vordergrund zu rücken. Statt den Prozess im Sinne der Menschen in Bayern mitzugestalten, konzentriert sich die CSU darauf, Ängste zu schüren.“

Gesundheitsminister Klaus Holetschek sei offenbar schon im Wahlkampfmodus, so Weishaupt. „Bayern braucht einen verantwortungsvollen Gesundheitsminister und keinen Wahlkämpfer.“