Parteien Grünen Jugend: Forderungen an Regierung An diesem Samstag versammelt sich die Grüne Jugend zu einem Bundeskongress und formuliert Forderungen an die Regierung.

Die bisherigen Bundessprecher Anna Peters und Georg Kurz stehen nicht mehr zur Wahl.

Erfurt.Die Grüne Jugend kommt an diesem Samstag (12.00 Uhr) im thüringischen Erfurt zu einem Bundeskongress unter dem Motto „Keine Zeit für kleine Schritte – Zukunft erkämpfen!“ zusammen. Die Nachwuchsorganisation der Grünen will dabei klar machen, „welche Anforderungen und Bedingungen“ sie an eine neue Bundesregierung stellt. In einem Dringlichkeitsantrag positioniert sich der Bundesvorstand gegen ein Bündnis mit CDU/CSU und FDP: „Es gibt nicht einen Grund für Jamaika - aber viele Gründe dagegen. Für uns kommt eine Jamaika-Koalition nicht in Frage“, heißt es dort. „Dem Wahlverlierer zur Kanzlerschaft zu verhelfen ist aus unserer Sicht keine Option.“

Die Nachwuchsgrünen wollen auch einen neuen Bundesvorstand wählen. Die bisherigen Bundessprecher Anna Peters und Georg Kurz stehen nicht mehr zur Wahl. Beim Bundeskongress gibt es keine Delegierten, eine Teilnahme steht den mehr als 18 000 Mitgliedern der Grünen Jugend frei. Die Veranstalter rechneten mit etwa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. (dpa)