„Sonst scheint Überlegtheit als Zaudern“ Grünen-Politiker Trittin fordert von Scholz Erklärung zur Panzer-Debatte von Mareike Kürschner

Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, Jürgen Trittin, fordert den Kanzler in der Leopard-Debatte zur besseren Erklärung seiner Politik auf.

In der Diskussion sei es „richtig, den engen Schulterschluss mit den USA zu sichern“, verteidigte Trittin in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern die Linie des Kanzlers. „Es nützt nichts, dass man Eskalationsrisiken – die es zweifellos gibt – ignoriert oder kleinredet“, so der Grünen-Politiker.







„Ich finde, die Öffentlichkeit hätte es verdient, vom Bundeskanzler diesen Hintergrund seiner Haltung vermittelt zu bekommen. Sonst erscheint Überlegtheit als grundloses Zaudern.“