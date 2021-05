Aussenansicht Güterschiffe schützen das Klima Wer das Potenzial des „nassen Verkehrsträgers“ nützen will, muss auch attraktive Förderprogramme auflegen.

Von Fabian Spiess, Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

Merken

Mail an die Redaktion Fabian Spiess ist Jurist und als Referent beim Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) mit Sitz in Duisburg tätig. Foto: BDB/BDB

Regensburg.Der europäische „Green Deal“ setzt ambitionierte Zielvorgaben zur Verringerung der durch die europäische Binnenschifffahrt verursachten Emissionen in den kommenden Jahrzehnten. Nach den Vorstellungen der EU-Kommission könne der Transportsektor 90 Prozent seines Schadstoffausstoßes bis zum Jahr 2050 senken. Dabei wertet die EU neben der Schiene auch gerade die Binnenschifffahrt als besonders nachhaltigen Verkehrsträger: Der CO2-effiziente Gütertransport über die Wasserstraßen soll bis 2050 um ganze 50 Prozent gesteigert werden. Gleichzeitig fordert die EU vom Gewerbe, Nachholbedarfe der Schifffahrt im Bezug auf Dekarbonisierung und Flottenerneuerung zu beseitigen, welche unter anderem aus den noch unzureichend vorhandenen emissionsfreien Antriebstechnologien resultieren.

Es ist zu begrüßen, dass die Potenziale des „nassen Verkehrsträgers“ für mehr Nachhaltigkeit im Gütertransport erkannt werden. Allerdings muss dringend darauf geachtet werden, dass die Kombination von „Fördern und Fordern“ bei der Binnenschifffahrt aufgrund ihrer deutlich längeren Entwicklungszyklen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen muss. Konkret bedeutet dies, dass für das Gewerbe attraktive Förderprogramme aufgelegt werden müssen, um die Partikuliere und Reedereien bei der noch äußerst kostenintensiven Umrüstung auf alternative Antriebstechnologien und innovativere schiffbauliche Lösungen zu unterstützen.

In der deutschen Binnenschifffahrt ruhen diesbezüglich große Hoffnungen auf einem vom Bundesverkehrsministerium (BMVI) angekündigten neuen Flottenmodernisierungsprogramm für die Branche, das technologieoffen ausgestaltet ist und attraktive Förderquoten auf die vom Unternehmer vorgenommenen Investitionskosten vorsieht. Eigentlich sollte diese Förderrichtlinie bereits Anfang 2021 in Kraft treten. Allerdings haben die Wettbewerbshüter in Brüssel dem Programm in der Form des vom BMVI eingereichten Entwurfs die Zustimmung verweigert, so dass das Ministerium die Richtlinie nun überarbeiten und erneut zur Genehmigung bei der EU einreichen muss. Außerdem wird derzeit intensiv im Rahmen verschiedener Projekte an alternativen und umweltfreundlichen Antriebsformen, zum Beispiel Wasserstoff, Elektroantrieb oder Brennstoffzelle, geforscht. Es bleibt abzuwarten, welche dieser Technologien nach erfolgter Erprobung langfristig in der Binnenschifffahrt zur Marktreife geführt werden können. Flankiert durch eine attraktive Förderkulisse kann so im Gewerbe in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein „Innovationsschub“ für die Binnenflotte gelingen.