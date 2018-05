Schule Gute Bildung schafft Wohlstand Vor allem der Mittelstand ist auf junge Talente angewiesen, um bestehen zu können. Daher müssen wir die Bildung stärken.

Waltraud Erndl

Mail an die Redaktion Waltraud Erndl ist stellvertretende Schulleiterin an der Staatlichen Realschule Arnstorf und Pressesprecherin des Verbands Deutscher Realschullehrer (VDR) und auch der Bildungsallianz des Mittelstands.

Arnstorf.Wenn ich die junge Generation anschaue, verzweifle ich an der Zukunft der Zivilisation!“ – Gleich vorweg: Nein, die Heranwachsenden sind nicht „unerträglich“ oder „unverantwortlich“, wie uns Aristoteles zu sagen versuchte. Ganz im Gegenteil. Sie weiß häufig sehr genau, was sie will. Alles, was sie braucht ist Unterstützung. In einer Zeit der Schnelllebigkeit und der rasanten Entwicklung von Medien und deren Inhalten müssen junge Menschen mehr denn je auf das Leben von morgen vorbereitet werden. Und das ist unumstritten unsere Aufgabe, die Aufgabe von Eltern, Lehrkräfte und der Wirtschaft.

Es nützt nichts, über schlechte Bildungsstandards zu jammern und den Jugendlichen vorzuwerfen, dass sie nicht schreiben und lesen können. Mit der Bildungsallianz des Mittelstandes ist auf Bundesebene ein Bündnis gelungen, das genau diese Hilfe zum Ziel hat. Lehrerverbände aller Schularten, allen voran der Deutsche Realschullehrerverband (VDR), der Bundesverband mittelständische Wirtschaft und die Elternschaft haben sich zusammengetan, um den Jugendlichen einen realistischen Weg zu ermöglichen. Was wird der nachfolgenden Generation in einer Arbeitswelt 4.0 aber überhaupt abverlangt?

Es ist unumstritten, dass Digitalisierung und technologische Erkenntnisse weiter fortschreiten werden – und zwar rasanter als bisher angenommen. Interkulturelle Kompetenzen und digital-technologische Fertigkeiten sind begehrt und werden in Zukunft Inhalte einer perspektivischen beruflichen Bildung und Ausbildung sein. Besonders die mittleren Bildungswege, allen voran der Realschulabschluss, können mit ihrem ausgeglichenen Praxis-Theorie-Bezug die drohende Fachkräftelücke schließen. Hier steckt im Abschluss die Qualität, die von Berufen von morgen gebraucht wird.

Vor allem der Mittelstand ist auf diese Befähigungen und Talente angewiesen, um bestehen zu können. Unser Wohlstand steht auf den Beinen eines wirtschaftlichen Systems, das in erster Linie auf die kleineren und mittleren Betriebe aufgebaut hat. Sie machen in Deutschland mit über 80 Prozent der Auszubildenden und mit mehr als jedem zweiten erwirtschafteten Euro den Großteil der Wirtschaft aus. Wer den Leistungsgedanken negiert und die Schüler in einer samtenen Sorglosigkeit unterfordert, handelt ignorant und unverantwortlich. Nur durch ein äußerlich differenziertes Schulwesen wie wir es in Bayern noch haben können die Jugendlichen individuell gefördert werden und haben alle Möglichkeiten abgestimmter Übergänge. Berufliche und akademische Bildung müssen wieder als gleichwertig anerkannt werden. Grund genug, sich zusammen zu tun und diese Schlagkraft zu nutzen, um die elementaren und wegweisenden Inhalte einer guten Bildung umzusetzen.