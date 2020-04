Aussenansicht Guter Boden als Virenschutz Wir Bürger können uns vor Viren schützen, indem wir Kontakt mit gesunder Erde und gutem Kompost haben.

von Franz Rösl, Diplom-Ingenieur (FH)

Regensburg.Der beste Schutz gegen Viren ist bekanntlich ein gutes Immunsystem. Dieses körpereigene Abwehrsystem sorgt mit Millionen von Immunreaktionen pro Sekunde pausenlos mit dafür, dass wir gesund bleiben oder werden. Um ein solch hochkomplexes System am Laufen zu halten, benötigen wir vor allem nährstoffreiche, gesunde Lebensmittel. Diese erhalten wir nur von gesunden Böden. Mikrobiomforscher decken heute diese simple Wahrheit auf andere Weise auf. Sie stellen fest, dass sich die Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaft, also das Mikrobiom des Bodens, über die Ernährung in uns Menschen widerspiegelt.

Die Mikroben an und in uns sind nicht unsere Feinde, sondern unsere Freunde. Schließlich haben wir zehnmal mehr Mikroben an uns als Zellen, aber es kommt auch auf die Zusammensetzung der Mikroben an. Je weniger unterschiedliche Mikroben es sind, desto weniger verschiedene Aufgaben bzw. Probleme können sie für uns lösen. Dies gilt für Böden, Pflanzen, Tiere und Menschen analog.

Die Erfahrung zeigt uns, dass Viren, die zum Beispiel zur Maul- und Klauenseuche oder zur Schweinepest geführt haben, durch das Milieu in einem guten Kompost und durch gesunden Boden, unschädlich gemacht wurden. Wir Bürger können uns vor Viren schützen, indem wir Kontakt mit gesunder Erde und gutem Kompost haben. Nicht das Desinfektionsmittel, sondern eine gesunde Erde ist die Lösung. Durch unsere Lebensweise haben wir uns vom Boden weit entfernt. Das hat dazu geführt, dass das Immunsystem der Natur (und damit auch unser eigenes) auf ein Minimum heruntergefahren wurde.

Deutliches Anzeichen dafür sind der Artenrückgang und das Massensterben der Insekten. Es braucht nun ein Aufwachen und ein neues Bewusstsein, dass es nicht allein unsere Aufgabe ist, als Konsumenten zu agieren. Wir Menschen dürfen gemeinsam mit unserer Mitwelt in einem unfassbar komplexen Lebenskreislauf, in der durch Flora und Fauna, Luft und Wasser alles mit allem verbunden ist, Erfahrungen sammeln. Schön wenn wir dabei unseren Beitrag als Hüter der Erde in Symbiose mit der Erde verstehen. Die Erde braucht uns nicht, wir aber die Erde. Viele kluge Köpfe könnten ihre Schaffenskraft und Lebensenergie sinnvoller für das Gemeinwohl einsetzen. Lassen Sie es uns angehen. Jetzt!

Der Autor ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft gesunder Boden e.V.

