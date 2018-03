Hacker zielten auf Außenministerium ab

Die neue Bundesregierung

will unter anderem, dass sich in einem „Nationalen Pakt Cybersicherheit“ IT-Gruppen, Hersteller, Anbieter, Anwender und die öffentliche Verwaltung für die digitale Sicherheit verantwortlich zeigen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik soll ausgebaut werden. (dpa)