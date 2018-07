Aussenansicht Handwerk hat das Nachsehen Kommt das neue EU-Mobilitätspaket, heißt das für das Handwerk: Einschränkungen der Mobilität und der Wirtschaftlichkeit.

Dr. Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer

Merken

Mail an die Redaktion Der Autor ist Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz.

Die EU-Kommission hat im Sommer 2017 ein Mobilitätspaket vorgelegt. Dieses Vorschlagspaket für Neuregelungen verschiedener straßenverkehrs- und gütertransportrechlicher Vorschriften beinhaltet auch, die Bemautung von Fahrzeugen auszuweiten. Zur Debatte steht, Ausnahmen für Fahrzeuge zwischen 3,5 bis 12 Tonnen zu streichen. Außerdem werden auf europäischer Ebene Diskussionen geführt, die Tachografenpflicht auf kleine Nutzfahrzeuge auszuweiten. Ziel soll sein, auch bei kleineren Transportern zwischen 2,4 und 3,5 Tonnen die Lenk- und Ruhezeiten über den Tachografen zu protokollieren. Kommen diese Neuerungen, heißt das für das Handwerk: Weitere Einschränkungen der Mobilität und somit der Wirtschaftlichkeit. Gleichzeitig schaffen sie neue und teure Bürokratie. Viele ostbayerische Handwerker haben weite Arbeitswege aus dem ländlichen Raum in die Ballungszentren. Auch grenzübergreifende Verkehre nach Österreich oder Tschechien stehen auf der Tagesordnung. Allein durch die geografische Lage vieler Betriebe könnten sich durch die neuen Pläne erhebliche Nachteile ergeben. Das darf so keinesfalls kommen. Immerhin ist es mitunter der Flexibilität und Mobilität der Handwerker zu verdanken, dass sich Ostbayern in den vergangenen Jahrzehnten vom Armenhaus zum Wirtschaftsmotor entwickelt hat. Es ist nachvollziehbar, dass weitere Regulierungen und Kontrollen von Lenk- und Ruhezeiten im Güter- und Personenferntransport erforderlich werden, zum Beispiel um Berufskraftfahrer und Verkehrsteilnehmer zu schützen. Aber das darf andere Branchen nicht belasten. Kommt eine Ausdehnung der Tachografenpflicht, brauchen wir Ausnahmen für das Handwerk. Auch die Änderungen der Bemautung können negative Auswirkungen haben. Würden nicht nur Lkw der streckenabhängigen Maut unterliegen, sondern alle Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen, bedeutet das massive Zusatzlasten. Und das, obwohl Handwerkerfahrzeuge keinen überproportionalen Straßenverschleiß verursachen. Schon heute haben die Betriebe, über Kfz- und Energiesteuer, einen mehr als angemessenen Beitrag zum Straßenunterhalt zu leisten. Die Handwerkskammer wird sich mit Nachdruck weiterhin dafür einsetzen, dass Lasten für das Handwerk durch verkehrsrechtliche Vorgaben auf EU-Ebene auf ein Minimum zurückschraubt werden.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.