Wollseifer fordert Optionen Handwerks-Präsident will Mitarbeitern Inflationsprämie zahlen - aber auf mehrere Jahre von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion Hans Peter Wollseifer will in seinem Betrieb die Inflationsprämie zahlen, fordert jedoch die Option, sie auf drei Jahre zu verteilen. Foto: Christoph Soeder/dpa

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, will in seinem Betrieb den Mitarbeitern die am Freitag von der Bundesregierung beschlossene steuerfreie Inflationsprämie zahlen - aber auf mehrere Jahre.

„Ich werde das machen“, sagte Wollseifer den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Wollseifer führt einer Maler- und Lackierbetrieb. Der ZDH-Präsident machte aber eine Einschränkung: „Allerdings muss es die Option geben, die 3000 Euro auf drei Jahre zu verteilen. Viele Betriebe wollen ihren Leuten helfen. Aber mal eben und zumal im derzeit schwierigen Umfeld - jedem 3000 Euro zu zahlen, das ist eine Menge Geld, und das wird für viele stark belastete Handwerksbetriebe in der jetzigen Zeit nicht möglich sein.“ Derzeit ist eine solche Option nicht vorgesehen.