Technologie Handynetz auf dem Land bleibt Albtraum Bei Mobilfunk und Glasfaserleitungen geschieht einiges in der Oberpfalz. Dennoch schreitet der Ausbau zu langsam voran.

Von Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion Mobilfunkantennen für den schnellen 5G-Standard: Anbieter Vodafone hat im Sommer die erste 5G-Station in Mecklenburg-Vorpommern freigeschaltet. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa

Regensburg.Es muss noch viel passieren, damit alle Oberpfälzer flächendeckenden Mobilfunk und schnelles Internet nutzen können. „Wir sind relativ weit hinten“, sagt der Regensburger Unternehmer Johannes Helmberger, der zugleich Vorstandschef der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in der Oberpfalz ist. Dabei beruft er sich auf neue Studien der VBW zur digitalen Infrastruktur.

Helmberger kritisiert: „Dass wir auf dem Weg von Regensburg nach München kein durchgehendes Netz haben, ist ein Drama.“ Laut einer Erhebung von Ende 2018 ist eine knappe Mehrheit der bayerischen Unternehmen mit dem Glasfasernetz unzufrieden. Auch ihre Kritik am Mobilfunknetz hat in den letzten zwei Jahren zugenommen. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Oberpfalz hat zwar nach Einschätzung der Wirtschaftsvertreter beachtliche Fortschritte gemacht. Zugleich ist jedoch der Bedarf der Unternehmen aufgrund neuer technischer Möglichkeiten und Innovationen sprunghaft angestiegen.

„Für autonomes Fahren und das Internet der Dinge brauchen wir den Mobilfunkstandard 5G“, betont Helmberger bei einer Pressekonferenz am Freitag in der VBW-Geschäftsstelle Regensburg. Bis 2023 müsse der neueste Mobilfunkstandard 5G an den Verkehrswegen ausgebaut werden. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

Bad Abbacher kritisiert hart



Eine MZ-Nachfrage bei dem Bad Abbacher Unternehmer Thorsten Grantner ergibt, dass die Situation auf dem flachen Land schwierig ist. „Wir haben keine gute Netzabdeckung, weder bei der Glasfaserversorgung noch beim Mobilfunk“, sagt er. „Ich sehe das sehr kritisch. Es ist eine Zukunftsfrage, ob wir die Digitalisierung stemmen werden oder nicht.“ Der Umweltingenieur fordert eine Netzabdeckung für den Internetanschluss mit mindestens 50 Mbit/s in jedem Haushalt und beim Mobilfunk überall mindestens den 4G-Standard. Grantner führt das Unternehmen Omnicert. Seine Angestellten arbeiten teilweise im Homeoffice und brauchen schnelles Internet. Grantner nutzt zwei Leitungen, eine von Vodafone Kabel Deutschland mit 200 Mbit/s. Da sie 48 bis 50 Stunden im Jahr ausfällt, zahlt er noch für die Standardleitung der Telekom mit nur 16 Mbit/s. „Damit wir sicherstellen können, dass wir immer online sind.“ Das Stadt-Land-Gefälle kritisiert er scharf. Omnicert zertifiziert etwa dm-Märkte, Biogasanlagen und Osram unter ökologischen Gesichtspunkten. Vor Ort bei den Kunden brauchen die Mitarbeiter Mobilfunk – auch da hapert es häufig.

„Dass wir auf dem Weg von Regensburg nach München kein durchgehendes Netz haben, ist ein Drama.“ Johannes Helmberger



Die VBW-Studien räumen ein, dass die Oberpfalz und Bayern weit entfernt sind von guten Netzen. Nur 85,2 Prozent der Oberpfälzer Haushalte verfügen über Breitband mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s oder mehr (Bayern: 88,4 Prozent). In den Oberpfälzer Städten sieht es mit 98,4 Prozent besser aus. Auf dem Land sind es nur knapp 75 Prozent.

Von der geringeren Geschwindigkeit ab 30 Mbit/s profitieren oberpfalzweit 91,6 Prozent der Haushalte. Die Städte schneiden mit 99 Prozent besser ab als das Land mit 86. „Für eine erfolgreiche digitale Transformation brauchen wir beim Netz den Quantensprung von Kupfer zu Glasfaser und beim Mobilfunk von LTE zu 5G – und das für alle überall“, fordert Johannes Helmberger.

Gewaltiger Nachholbedarf



Bei 100 Mbit/s sieht sein Wirtschaftsdachverband in der Oberpfalz gewaltigen Nachholbedarf. Auch die Versorgung mit Glasfaser müsse verbessert werden. „Lediglich 57 Prozent (Bayern: 67 Prozent) unserer Haushalte haben Zugriff auf ein bis zu 100 Mbit/s schnelles Internet und nur neun Prozent (11,6 Prozent) der Endkunden haben einen Glasfaseranschluss.“ Die VBW fordert eine flächendeckende Versorgung mit mindestens 100 Mbit/s bis 2020. „Das verlangt erhebliche Anstrengung“, räumt Helmberger ein.

Beim Mobilfunk weisen laut VBW-Gutachten noch zahlreiche Strecken an bayerischen Autobahnen und Zugtrassen einen schlechten Empfang auf. Das sei kritisch, da schon wenige verbindungsschwache Punkte mobiles Arbeiten und Kommunizieren deutlich erschweren, hieß es bei der Pressekonferenz. Beim Anteil der Haushalte mit LTE-Mobilfunk (4G) liegt Deutschland bei 97 Prozent, trotzdem aber hinter Südkorea, USA und Japan.

Auf MZ-Anfrage teilte das für den Mobilfunk zuständige bayerische Wirtschaftsministerium mit: „Bis Ende 2019 müssen 98 Prozent aller Haushalte ans Mobilfunknetz angeschlossen sein, entlang der Autobahnen und ICE-Strecken müssen 100 Prozent erreicht sein.“ Finanzminister Albert Füracker, der für das Internet verantwortlich zeichnet, verwies auf die Breitband-Initiative. Die Versorgung mit schnellem Netz auf dem Land sei spitze. Seit Ende 2013 habe sie um 59 Prozentpunkte zugelegt. Ende 2018 waren bereits 86 Prozent an das schnelle Internet angeschlossen.

Weitere Nachrichten aus Regensburg lesen Sie hier.