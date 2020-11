Militär Harte Folgen durch Truppenabzug drohen Die US-Abzugspläne lösen in der Oberpfalz Sorgen aus. Für die betroffene Region muss ein Plan B her – doch der ist strittig.

Von Jana Wolf

Merken

Mail an die Redaktion Die in der Oberpfalz stationierten US-Truppen prägen nicht nur das soziale Leben, sondern sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Foto: Frank May/dpa

Berlin.Die Ankündigung des US-Präsidenten hat die Oberpfalz erschüttert: Donald Trump will 4500 US-Soldaten vom Militärstützpunkt in Vilseck abziehen, mehrere Hundert könnten am Standort Grafenwöhr betroffen sein. Noch gibt es keine Gewissheit, ob Trumps Pläne wahr werden – der Präsident ist bekanntlich unberechenbar und die US-Wahl steht kurz bevor. Dennoch löst das drohende Szenario in den betroffenen Regionen große Sorgen aus. Die Soldaten prägen nicht nur das soziale und kulturelle Leben. Sie sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ########### ######### #### ### #### # ###

### ##-####### ### ##### #### ### #### ######### #### ## ### ########### #### ###### ## ### ########### ######### ########## ### ## #### ### ######### ###########, #### ### #################. „### ######## #### ##### #### #, ## ### ############ ##-######## ########## ### ###### ################## ## ### #### ## ######, ###### ### ####### ########### ##########“, #### ########. ## ###### ##### ###### ### #### ######### ############# ####### ##. ### ############ ##### ### „############“ ######. „### ### ######### ### ###### ###“, #### ##. ### ### ##### ### ######### ##### ### ########### ########## ###########.

### #### #### ### „#### #“ ########? ### „########### ############## ##########“ ###### ### ##### ### ########## ################## ### #####. ### ####### ### ### ####, ### ### ################# ######### ########## ### ########## ########## ## #######. ## ######### #### #### #### #### ########## ### ################ ### #################### ###########. #### ##### ###### „#### ######### ## #### ### ### ## ### ### #### ### #### ##### ## ######## ######## ######“. ######## ### ### ###### ### #### ############ ########, ####### ### #### ## ### ### ## ### #### ### #### ### ######## #####. ### ######### ######## ####### ##### ##### ########### ###########. „### #### ### ######“, #### #######.

######## „#### ##### ######“

######## ##### ### ############# ##### ### ### #### ### #### #########. „## ### #### ### #### #########, ## ### ########## ### ######## ################### ## ###########.“ ########### ###### ### ########### #### ############### ### #########, ### ##### ###### ######### ###### #######. ####### ### ### #### ##### ########. ### ########## #### ### ##### ##, #### ### ############ „##### ######### ##### ### ##-######## #########“.

##### ####, ### ###-###################### ######### ### ### ########### #########, ######## ### ########### ### ################### ########### ### ### ## ############################ ####### „#################“, ### ## ####. ########## ##### ## ### ### ##### ### ######. „######## #### ####### ##### ###### ### ############# ############# ########“, #### ####. ####### ##### ## #######: „### ######## ### ######### #### ### ####, ### ############## ######### ### ### ######.“

### ######## ######## ######## ##### ######### ##### ########### ########### ######## ## ### ############# ###. ####### ####### #### ##### ### ### ### #### #############. ### ## ### #### ####### ######### #####: „### ######## ## ####### ####### #### ######### ### ### ########## ### ######.“ #### ### ### ### ### ### ## ########### #### ### ####### ### ######## ## ########-######### ##### „########## ###########“ ### ########## #########. ######### ####### #### ### ############# ### #######, ####### ### ##### ### ##-########### #### ######## ######.