Hilfe bei Alzheimer

Dr. Klaus Gürtler, Arzt

Wenn heute öfter in Filmen, auch Krimis, Büchern oder in privaten Unterhaltungen über Alzheimer und Demenz informiert oder geredet wird, dann ist das nicht selbstverständlich. Denn beide Begriffe waren bis zu Beginn der 1970er Jahre im allgemeinen Sprachgebrauch gar nicht vorhanden. Erst durch den Filmstar Rita Hayworth, die im Alter von 43 Jahren erste Symptome der Alzheimererkrankung zeigte, kam dieser Begriff wieder ins Bewusstsein. Aus dem Filmstar wurde ein Pflegefall, der von ihrer Tochter Yasmin bis zum Tode 1987 gepflegt wurde. Diese Berühmtheit war aber mit ihrer Krankheit Anstoß für viele andere Menschen, Selbsthilfegruppen zu gründen. Die Alzheimer Gesellschaften waren geboren. Heute gibt es weltweit 90 nationale Alzheimer Organisationen und allein in Deutschland mehr als 130 regionale Selbsthilfegruppen, die alle am 21. September zum Welt-Alzheimer-Gedenktag aufrufen.

Eine Demenz, die Alzheimer Krankheit ist die häufigste Form, die zu einer Demenz führen kann, ist trotz aller Anstrengungen auch heute noch nicht heilbar. Deshalb gibt es mittlerweile 1,7 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland, in Regensburg statistisch errechnet etwa 2000. Das ist die schlechte Nachricht. Bei genauem Hinsehen ergeben sich aber auch positive Fakten: Rein statistisch gesehen steigt die Wahrscheinlichkeit mit dem Älterwerden an, an einer Demenz zu erkranken. Aber von vier 85-Jährigen haben drei keine Demenz. Die zweite gute Nachricht ist: Jede( r ) kann etwas tun, um einen möglichen Krankheitsbeginn möglichst lange hinauszuschieben. Wichtig sind regelmäßige, moderate Bewegung, ausgewogene Ernährung und geistig-musische Aktivitäten. Einsamkeit im Alter erhöht hingegen die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung. Deshalb ist eine weitere gute Nachricht herauszustreichen: Nicht mehr nur die Alzheimer Gesellschaften, sondern Wohlfahrtsverbände, Malteser, Johanniter, die Kommunen über ihre Seniorenämter und zahlreiche Ehrenamtliche leisten einen Beitrag zu Verbesserung der schwierigen Situation einer Familie mit einem an Demenz erkrankten Menschen. Die gemeinsame Botschaft aller Unterstützer an die Menschen mit Demenz lautet: Sie sind nicht allein! Gehen sie offen mit ihrer Erkrankung um, auch dazu ruft der Welt-Alzheimertag auf!

Der Autor ist Vorsitzender der Stiftung Alzheimer Demenz: Pflege + Forschung

