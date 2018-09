Aussenansicht Hilfe für alle Versicherte Verbraucherschützer und Lobbyisten möchte bei der sogenannten Zinszusatzreserve für eine neue politische Lösung kämpfen.

Von Axel Kleinlein, Versicherungsexperte

Axel Kleinlein ist Versicherungsmathematiker und seit 2011 Sprecher des Vorstands beim Bund der Versicherten e. V.

Wir Verbraucherschützer vom Bund der Versicherten und die Lobbyisten der Versicherungswirtschaft sind selten einer Meinung. Besonders, wenn es um Lebensversicherungen geht. Das liegt in der Natur der Sache: Die einen kämpfen für die Interessen der Versicherungsunternehmen, wir kämpfen für deren Kundinnen und Kunden.

Es gibt aber ein Thema, bei dem wir Seite an Seite stehen und gemeinsam für eine neue politische Lösung kämpfen: Die sogenannte Zinszusatzreserve. Da sollen die Versicherungsunternehmen wegen der niedrigen Zinsen besondere Sicherheitspuffer füllen. Das tun sie seit 2012 nach ganz speziellen Regeln. Diese sind aber so streng, dass vermutlich acht Versicherer das nächstes Jahr nicht mehr schaffen können. Wir befürchten also, dass da ein paar Unternehmen in eine Schieflage geraten, weil sie zu viele Zusatzreserven bilden sollen, die eigentlich davor schützen sollen, in eine Schieflage zu geraten. Oder einfacher ausgedrückt: Die Unternehmen haben nicht mehr genug Geld, weil sie zu viel in die Notfallschatulle stecken müssen.

Dass diese Situation kommen wird, war seit Jahren absehbar. Das war allen klar, auch den Entscheidern im politischen Berlin. Aber die haben erstmal versagt und blieben untätig. Erst war alles zu kurz vor der Wahl, dann zu kurz nach der Wahl, dann war die Regierungsbildung gerade erst erfolgt und dann kam die Sommerpause. Und jetzt wird unter Hochdruck noch schnell eine Regelung durchgeboxt, ohne ausreichend Zeit für die notwendige Diskussion. Die in Berlin haben es also verdaddelt – die Abgeordneten aus Bayern übrigens auch. Und jetzt bleiben nur noch wenige Wochen, um die Regeln zu ändern. Denn schon Ende September wird eine wichtige Kenngröße für die Reservebildung festgelegt. Dann sollte feststehen, nach welchen Spielregeln es künftig läuft. Es geht um eine Maßnahme um (mal wieder) den Versicherern zu helfen. Im Gegenzug sollten die Versicherten aber einen Ausgleich bekommen. Bei allen Reformen der letzten Jahre ging es immer zulasten der Kundinnen und Kunden, um die Versicherungsunternehmen zu stützen. Es wäre das endgültige Versagen der Politik, wenn am Schluss mal wieder nur die Unternehmen gerettet werden. Denn es sollten diejenigen nicht vergessen werden, um die es eigentlich geht: die Versicherten.

