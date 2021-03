Außenansicht Hilfe für Syrien notwendig Im syrischen Idlib brauchen die Menschen dringend Unterstützung. Sie können sich nicht mehr selbst versorgen.

Mathias Anderson

Mail an die Redaktion Mathias Anderson, humanitärer Helfer Foto: Katharina Grottker/Katharina Grottker

Regen, Kälte und Matsch. So sieht der Winter im syrischen Idlib aus. arche noVa unterstützt die Bedürftigsten mit warmer Kleidung, Trinkwasser und Lebensmitteln. Schon wieder Syrien, werden Sie denken. Und ja, auch ich wünschte, ich könnte Ihnen anderes berichten als immer noch Krieg, Corona und jetzt auch noch Überschwemmungen in der Region Idlib. Aber als Mitarbeiter einer humanitären Organisation richtet sich unser Fokus immer dorthin, wo die größte Not herrscht. Dorthin, wo Menschen dringend Unterstützung brauchen und sich nicht mehr selbst versorgen können.

Im Nordwesten Syriens, wo arche noVa seit vielen Jahren mit einem engagierten Team aktiv ist, brach der Winter im Januar mit voller Härte herein. Als es ein bisschen wärmer wurde, kam der Regen mit schweren Überflutungen. Für die Millionen Binnengeflüchteten, die in den provisorischen Unterkünften und Camps ausharren, eine Katastrophe. Mehr als 3700 Zelte wurden von den Wassermassen zerstört, fast 8000 weitere schwer beschädigt. Die Menschen, die dort leben, haben wieder alles verloren – nicht nur ihr Dach über dem Kopf, sondern oft auch alle Vorräte, Nahrung, Kleidung.

Wie arche noVa hilft? Gemeinsam mit unserer lokalen Partnerorganisation ist unser Team gerade dabei, die Verteilung von Nahrungsmittelpaketen, Hygienesets, Brot, Decken und Winterkleidung für Kinder in der Gegend um Idlib und Afrin zu organisieren. Aufgrund der zahllosen Überschwemmung werden außerdem zusätzliche Klärfahrzeuge losgeschickt, die die Latrinengruben auspumpen sowie die Müllentsorgung intensiviert. Dutzende Wasserlaster liefern täglich sauberes Trinkwasser und wo es irgend geht, führt arche noVa seine langjährigen Projekte fort, baut Toiletten und repariert leerstehende Gebäude. Denn im Moment ist es am Wichtigsten, den Menschen eine Unterkunft zu schaffen. Viele harren notdürftig in Schulen und Moscheen aus, Hunderte auf engstem Raum, oft ohne ausreichende Sanitärversorgung – und das mitten in der Corona-Pandemie. Aber unser Team lässt sich nicht entmutigen. Für die Nothilfe in Syrien ist arche noVa auf Spenden angewiesen. Mehr dazu unter www.arche-nova.org.