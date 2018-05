Parteien Himmlischer Koalitionsfriede Hoch oben auf der Zugspitze schnüren Fraktionsspitzen von Union und SPD ein Wohn- und Mietenpaket – Misstöne werden abgehakt.

Von unseren Agenturkorrespondenten und Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Koalitionsgipfel der anderen Art: Andres Nahles (SPD), Volker Kauder (CDU) und Alexander Dobrindt (CSU) demonstrieren auf der Zugspitze Wetterfestigkeit. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Es wirkt fast ein wenig, als ob die große Koalition gleich hier oben mit ihrer großen Wohnungsbauoffensive beginnen will. Ein per Hubschrauber auf 2962 Meter Höhe gebrachter gelber Kran kreist im Schatten des Gipfelkreuzes, Baumaterial liegt herum. Die Bauarbeiter, die hier oben auf der Zugspitze am Restaurant und der Panoramaterrasse werkeln, haben einen der schönsten Arbeitsplätze Deutschlands mit Blick auf das Alpenpanorama. Es ist auch die Kulisse, vor der die Chefs der Bundestagsabgeordneten von Union und SPD – Volker Kauder (CDU), Gastgeber Alexander Dobrindt (CSU) und Andrea Nahles (SPD) – am Montag die ersten großen Pflöcke der Regierung einschlagen. Nach holprigem Start geben sie sich zum Auftakt ihrer gemeinsamen Klausur in Bayern gut gelaunt. „Wir sind der Motor der Koalition“, sagt Nahles in weißer Hose und hellblauer Outdoorjacke. Kauder, der sich mit einem auffälligen roten Schal wetterfest gemacht hat, spricht vom „Geist der Zugspitze“. Gerade am Abend rede man bei solchen Klausuren auch mal über anderes als die Politik. Krisenzeiten könnten noch kommen – da sei es wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann. „Wir wollen etwas voranbringen im Interesse der Menschen.“ Nahles erinnert an die Vision der Koalition, das Leben der Bürger besser zu machen. Dobrindt ist es am Ende, der das erste richtig große Projekt der Koalition auf die Reise schicken darf: ein Maßnahmenpaket gegen die immer teureren Immobilienpreise und die in Städten rasant steigenden Mieten, die zur schweren Hypothek werden.

Bayern legt noch was drauf

1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2021, ein Baukindergeld für Familien zum Erwerb von Eigentum und verschärfte Regelungen zur Deckelung der Mieten, das ist der Plan. Wenn die Gesetze durch Bundestag und Bundesrat abgesegnet sind, soll das Baukindergeld von 12 000 Euro pro Kind über zehn Jahre rückwirkend ab 1. Januar 2018 gezahlt werden. In den Genuss sollen Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen ab 75 000 plus 15 000 Euro Freigrenze je Kind kommen. Das bedeutet bis zu 36 000 Euro staatliche Prämie bei drei Kindern. Die bayerische Staatsregierung packt bekanntlich noch ein Sümmchen obendrauf. Ministerpräsident Markus Söder hat das in seiner Regierungserklärung im April angekündigt. Das „Baukindergeld plus“ bringt weitere 300 Euro pro Kind.

Reaktionen Freie Wähler empört Die Freien Wähler attackieren in der Asylpolitik CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und CSU-Chef Horst Seehofer. Der Ärger entzündete sich an Dobrindts Worten über die „aggressive Anti-Abschiebe-Industrie“ sowie dem darauffolgenden Rückhalt durch Seehofer. „Dobrindt und Seehofer definieren den Rechtsstaat offensichtlich nur für ihresgleichen“, sagte der rechtspolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Florian Streibl. „Die Stärke des Rechtsstaats liegt jedoch darin, dass er für jedermann gilt und jeden gleichermaßen in die Pflicht nimmt. Eine Verkürzung des Rechtsstaats auf CSU-Niveau darf es nicht geben.“

Grüne enttäuscht Die Landtags-Grünen forderten anlässlich des Gipfeltreffens auf der Zugspitze wirksame Maßnahmen gegen die Erdüberhitzung. Die traumhafte Kulisse des Zugspitzgipfels werde von der CSU gerne genutzt, „um schöne Bilder für die Medien zu erzeugen“, sagte Landtagsspitzenkandidat Ludwig Hartmann. 2007 habe der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber hier bei einer Sondersitzung seines Kabinetts einen „bunten Blumenstrauß an unverbindlichen und unwirksamen Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht“. Nun gehe es beim GroKo-Gipfel wieder um das Klima – leider speziell um das zwischen Dobrindt, Kauder und Nahles. „Die drei Gletscher am Zugspitzgipfel werden bald Geschichte sein. Jahr für Jahr taut mehr von ihrem einst ewigen Eis. “

Nichts, was den Koalitionsfrieden auf dem Gipfel gefährden könnte. Das hatte im Vorfeld der Klausur nicht Söder, sondern Dobrindt geschafft – mit gezielten Provokationen zur Flüchtlingspolitik. Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ sprach er von einer „aggressiven Anti-Abschiebungsindustrie“, die in Deutschland eine schnellere Abweisung von Asylbewerbern verhindere. Anwälte und Hilfsorganisationen, die mit Klagen versuchten, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeiteten nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden. Die Empörung auch aus Reihen der SPD war ihm gewiss, von einem Angriff auf den Rechtsstaat sprach der Anwaltsverein, denn das Ausschöpfen des Asylrechts sei nun einmal ein verbrieftes Recht.

Aber, und das darf man nicht vergessen, am 14. Oktober wird in Bayern gewählt. Die um die absolute Mehrheit fürchtende CSU versucht die rechtspopulistische AfD klein zu halten. Dobrindt werden zudem Ambitionen auf die Nachfolge von Horst Seehofer als CSU-Chef nachgesagt.

„Fast jeder zweite Asylbescheid landet vor Gericht. Das kostet Zeit, bindet Ressourcen, oft in absolut vergleichbaren Sachverhalten.“ Horst Seehofer



Von Seehofer erhält Dobrindt jedoch am Montag ausdrücklichen Rückhalt. Der Bundesinnenminister und Parteichef äußert sich am Rande einer Präsidiumssitzung in München zwar nicht weiter zur Dobrindtschen Wortneuschöpfung einer „Anti-Abschiebungsindustrie“. Doch er betont: „Niemand will den Rechtsstaat in Frage stellen.“ Dieses Argument sei aus der Luft gegriffen. Man müsse schon auf die Tatsache hinweisen, dass die Asylbescheide in ungewöhnlich hoher Zahl beklagt würden. „Fast jeder zweite Asylbescheid landet vor Gericht. Das kostet Zeit, bindet Ressourcen, oft in absolut vergleichbaren Sachverhalten.“

Macht jenseits von Merkel

Nahles, die bekanntlich spitz werden kann, gibt sich auf der Zugspitze in Sachen Dobrindt vergleichsweise sanft. „Diese Formulierung würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen“, sagt sie nur. Im Übrigen gelte der Koalitionsvertrag. Zu spüren ist bei ihren Worten die gute gemeinsame Arbeitsbasis, zu der sie mit Dobrindt in der Vergangenheit gefunden hat. Auch ihr Miteinander mit Kauder gilt als gut. Alle drei Bundestagsfraktionschefs sind selbstbewusst genug, um ein Machtzentrum jenseits des Kanzleramts von Angela Merkel (CDU) zu entwickeln.

Der Schauplatz der GroKo-Klausur war 2016 schon einmal Ort eines politischen „Gipfeltreffens“ gewesen – damals kam es zum Schulterschluss der Rechtsparteien in Deutschland und Österreich. Die damalige AfD-Chefin Frauke Petry traf den FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache, sie prosteten sich mit Weißbier zu und kündigten an, die „EU-kritische“ Bewegung in Europa voranzutreiben.

Nun, zwei Jahre später, ist die AfD weiter auf der politischen Bühne präsent. In Bayern war die Partei zuletzt auf zwölf Prozent gestiegen und mit der SPD gleichgezogen. Die CSU zeigt sich leicht im Aufwind, ist aber weit von alter Stärke entfernt. Die AfD bestimmt in dieser Situation indirekt immer wieder auch die Agenda und Rhetorik der Berliner Koalition – siehe Dobrindt.

Das zeigt sich auch in der Debatte um die geplanten Ankerzentren zur Beschleunigung von Asylverfahren. Seehofer meldet sich dazu am Montag in München zu Wort. Als Bundesinnenminister verwahrt er sich gegen Kritik, er liefere zu langsam. „Wir sind jetzt nicht einmal acht Wochen im Amt, und wir sind da mit großem Tempo unterwegs“, betont er und skizziert den straffen Zeitplan der Bundesregierung. „Am Mittwoch werden wir die Familiennachzugs-Regel ins Kabinett bringen, dann Ende Mai/Anfang Juni wie angekündigt den Masterplan für Steuerung, Begrenzung und Rückführung, dann die Ankerzentren, und dann die Ausweisung sicherer Herkunftsstaaten.“ Es werde exakt umgesetzt, was vereinbart sei. „Ich bin da sehr vertragstreu.“

Für die CSU ist eine harte Asylpolitik im Landtagswahljahr eine Frage der Glaubwürdigkeit. Bei der Bundestagswahl 2017 waren enttäuschte Wähler abgewandert. Auf Bundesebene hat sich die große Koalition in der Wählergunst bis heute nicht in Höhen geschraubt. Die SPD liegt auch dort in Umfragen tief, hier sind es 17 Prozent.

Kauder setzt auf Teambildung

Die kürzlich mit nur 66 Prozent auch zur SPD-Chefin gewählte Nahles hat eine schwere Aufgabe geerbt. Ob es in dieser Lage sinnvoll ist, sich nicht klarer von Dobrindt abzugrenzen, wird sich zeigen. CDU-Mann Kauder goutiert auf der Zugspitze jedenfalls Nahles Geist der Diplomatie. Ihm gefällt, dass sie vor Journalisten die Aufregung um Dobrindt herunterdimmt. „Damit ist alles gesagt, schönen Tag noch“, sekundiert er. Kauder will, dass gearbeitet statt geredet wird. Denn drinnen steht auch das Riesenthema Klimaschutz auf der Tagesordnung – an einem Ort, an dem die schmelzenden Gletscher in Blickweite sind.