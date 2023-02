Konsequenzen auch für Bundes-Ampel? Historischer Wahlerfolg der Union in Berlin: Muss Giffey Bürgermeister-Amt abgeben?

Mail an die Redaktion Betretene Miene bei Franziska Giffey (SPD). Berlins Regierende Bürgermeisterin ist die große Verliererin der Wiederholungswahl. Foto: dpa

In Berlin waren nur vier Prozent der Wähler in Deutschland stimmberechtigt. Trotzdem dürfte das Ergebnis nicht spurlos an der Bundespolitik vorbeigehen. Führt Wahl-Frust nun zu neuem Ärger in der Ampel?

Für die SPD ist es ein klassischer Fehlstart in das Wahljahr 2023: Nach mehr als 20 Jahren als stärkste Kraft in der Hauptstadt müssen sich die . Und nicht nur das: Nach den Hochrechnungen könnten sie sogar auf Platz drei abrutschen, was das sichere Ende für Franziska Giffey als Regierende Bürgermeisterin von Berlin bedeuten würde.







FDP fliegt wohl aus Abgeordnetenhaus

Für die FDP sah es nach Schließung der Wahllokale nicht besser aus. Nach der Niederlagenserie bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr dürfte sie nun auch in Berlin aus dem Abgeordnetenhaus fliegen. Die lachende Dritte unter den Ampel-Parteien könnten dagegen die Grünen sein, die trotz leichter Verluste in den Hochrechnungen das Rote Rathaus erobern und eine grün-rot-rote Koalition anführen könnten.

Die CDU geht als große Gewinnerin aus der Wahl hervor. Es könnte aber ein Triumph ohne Trophäe bleiben. Wenn SPD und Grüne eine Fortsetzung des Bündnisses mit der Linken einer Juniorpartnerschaft mit der CDU vorziehen, bleiben die Unionisten auf den Oppositionsbänken sitzen - auch wenn CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Wahlabend ein ums andere Mal betonte: „Der Regierungsauftrag liegt jetzt klar bei der CDU.“

Stimmung in der Ampel ohnehin schon angeschlagen

Was bedeutet das nun für die Bundespolitik? Als sicher gilt: Es war eine Wahl, die nicht auf Bundesebene gewonnen oder verloren wurde. Berlin hat genug eigene Probleme, als dass Debatten wie die über die Lieferung von Kampfpanzern oder Kampfjets in die Ukraine für das Ergebnis eine größere Rolle gespielt haben.

Trotzdem dürfte das Wahlergebnis mit dem klaren Sieger CDU die ohnehin stark angeschlagene Stimmung in der Ampel weiter drücken. Zumal SPD, Grüne und FDP zuletzt auch in mehreren bundesweiten Umfragen keine Mehrheit mehr hatten, während die CDU/CSU seit vielen Monaten mit großem Vorsprung die Spitzenposition hält und die AfD inzwischen an die Werte der Grünen heranreicht.

Schieflage bei den Wahlergebnissen in der Ampel

Erschwerend kommt für die Ampel hinzu, dass es mit der SPD und der FDP zwei Verlierer, mit den Grünen am Ende aber auch einen echten Gewinner geben könnte. Eine solche Schieflage kann gefährlich sein. Das hat das vergangene Wahljahr gezeigt. Während SPD und Grüne auch Erfolge einfahren konnten, blieb die FDP kontinuierlich auf der Verliererstraße.

Vier Wahlschlappen in Folge - zuletzt in Niedersachsen - spitzten den Streit zwischen den Liberalen und den Grünen um die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke so weit zu, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) nur noch mit einem Machtwort schlichten konnte. Er machte formell von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch - das hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Jetzt geht das Wahljahr 2023 für die Liberalen wieder so los, wie das vorherige zu Ende ging. Wenn FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in der „Berliner Runde“ im ZDF erklärte, die Stimme seiner Partei in der Ampel müsse „noch deutlicher sein“, deutet das schon auf neuen Ärger hin.

Willkommene Erfolgsmeldung für Bundes-CDU

Für die Bundes-CDU, die an diesem Wochenende vor allem mit ihrem ungeliebten Mitglied Hans-Georg Maaßen Schlagzeilen schrieb, ist der Wahlsieg in Berlin eine willkommene Erfolgsmeldung. Zumal sie zuletzt bei der Niedersachsen-Wahl im Oktober vergangenen Jahres eine historische Schlappe einstecken musste. Im Mai in Bremen, das länger von der SPD regiert wird als Bayern von der CSU, könnte das Pendel wieder in die andere Richtung schlagen.

Aber wenn die CDU im Herbst dann Hessen verteidigen kann, hat ihr Vorsitzender Friedrich Merz die nötige Ruhe für die längst nicht abgeschlossene Neuaufstellung der Partei nach der Pleite bei der Bundestagswahl 2021. Stichwort: neues Grundsatzprogramm, das bis zur Europawahl 2024 fertig sein soll.

Superwahltag am 8. Oktober

Der nächste Stimmungstests ist nur ein kleiner. Am 14. Mai wird im kleinsten Bundesland Bremen gewählt. Hier ist wie in Berlin eine rot-grün-rote Regierung am Ruder. So richtig spannend wird es für die Bundespolitik aber erst am 8. Oktober, wenn in Hessen und Bayern gewählt wird. Dann sind zusammen fast ein Viertel (23 Prozent) der Wahlberechtigten in Deutschland zur Stimmabgabe aufgerufen. Der 8. Oktober wird damit zu einer kleinen Bundestagswahl.

In beiden Ländern geht es um viel für die Bundespolitik. In Hessen fordert die Bundesinnenministerin Nancy Faeser für die SPD den CDU-Ministerpräsidenten Boris Rhein heraus. Gewinnt sie, muss das Kabinett in Berlin umgebildet werden. Verliert sie, bleibt sie angeschlagen im Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Die Bayernwahl und die Kanzlerfrage

Und Bayern? Für die SPD, die im Süden der Republik traditionell kein Bein auf den Boden bringt, könnte die Wahl nach den Umfragen dieses Jahres zum Debakel mit einem einstimmigen Ergebnis werden, ebenso für die FDP, die auch hier um den Wiedereinzug in den Landtag bangen muss.

Die CDU wird gespannt beobachten, wie die CSU abschneidet. Sollte die Schwesterpartei ihre aktuellen Umfragewerte von 40 Prozent ins Ziel bringen, würde sie das auch wieder gegenüber der CDU stärken, deren Vorsitzender Merz momentan der starke Mann im Unionsgefüge ist. Gut möglich, dass dann auch die Frage der Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2025, die derzeit klar auf Merz hinausläuft, nochmals anders diskutiert werden wird.