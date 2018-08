Konzert Hits für einen lauen Sommerabend Yellow Cab mit sanfter Fahrt durch die Popgeschichte

von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Das Quintett „Yellow Cab“ im Innenhof des Palais. Foto: Pfeifer

Regensburg.Die Geschichte der Popmusik ist eine Geschichte voller Ecken und Kanten. Voll großer Namen und faszinierender Stories. Wer besser, diese Geschichte vorzutragen, als die Niederbayerisch-Oberpfälzer Band „Yellow Cab“.

Die akustische Coverband (die eigentlich viel zu gut ist, um sie einfach nur Coverband zu nennen) trat am Mittwoch im Rahmen des 21. Palazzo-Festivals im Thron-Dittmer-Palais auf. Vor fast 400 Besuchern lieferten die fünf Musiker angenehmes musikalisches Entertainment ab, das perfekt passte für einen entspannten lauen Sommerabend. Die Lieder waren fast alle bekannt, mit Hits von Queen, Bob Dylan, Michael Jackson und Co.

Klar, nichts revolutionäres, Billie Jean oder Faith von George Michael zu spielen. Doch die Art wie die fünf Musiker sie ‚rüberbringen macht hier den großen Unterschied, mit purem Spaß an der Musik und den butterweichen Harmonien der Sängerinnen Steffi Denk, Anne Schnell und Florian Kopp.

„Hier können wir endlich mal all die Musik spielen, die wir in unseren anderen Kapell’n nicht spielen dürfen,“ erklärte Sängerin Steffi Denk. Die Straubinger Sängerin sollte jedem irgendwie ein Begriff sein, der jemals in einem Radius von 50 Kilometern um Regensburg ein Konzert besucht hat. Mit ihrer außergewöhnlichen Stimme trug und trägt sie schon mehr Musikgruppen und -projekte, als man noch zählen kann.

Auch die anderen Musiker sind schon bayernweit bekannt und stehen regelmäßig auf diversen Bühnen quer durch die Oberpfalz und Niederbayern. „Yellow Cab“ ist da ein Projekt, um einfach mal unverbindlich Spaß zu haben. Das merkt man dem Quintett auch an. Das fängt schon an bei der Bühnenshow, die die Fünf abziehen. Auf der einen Seite tatsächlich lehrreiche Geschichten zu Aspekten der Popgeschichte. Meistens aber absoluter Quatsch, Comedy und liebevolle Scherze auf Kosten der Bandmitglieder.

Auch bei der Songauswahl merkt man, dass „Yellow Cab“ nicht wirklich kühl kalkuliert, sondern das spielt, auf das sie Lust haben. Deshalb ist die Setlist auch geprägt von Hits der 80er Jahre. Klar, die Musik der 80er Jahre hatte ja auch die Musiker am meisten geprägt. Mit ihr sind die meisten „aufgewachsen“.

Da gehörte Phil Collins genauso dazu wie der vielleicht nicht ganz so bekannte Pop-Song „Der Knutschfleck“ von Ixi aus dem schönen Jahr 1983. Für die Bühne machte Yellow Cab daraus ein erstaunlich gut funktionierendes Mashup mit Prince‘s „Kiss“. Tja, und so ging das gute zwei Stunden lang: Comedy und viel gute Musik. Was will man mehr von einem Feierabend-Entertainment nach einem langen, heißen Mittwoch?