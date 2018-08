Arbeitsmarkt Höhere Löhne für Pflegekräfte Die Mission Tarifbindung für die Altenpflege ist schwierig. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Von Sascha Meyer

Mail an die Redaktion Für die Pflege werden in Deutschland händeringend Fachkräfte gesucht. Rund 20 000 Stellen sind schon jetzt unbesetzt. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Warum sind in der Altenpflege so viele Stellen unbesetzt?

Schon jetzt sind in der Altenpflege mehr als 20 000 Stellen nicht besetzt. Angesichts häufig strapaziöser Bedingungen sind Pfleger ausgestiegen. Viele arbeiten nur in Teilzeit. Auch beim Geld sehen sich viele nicht wirklich geschätzt.

„Anerkennung drückt sich nicht nur in Worten aus.“ Jens Spahn, Gesundheitsminister



Im bundesweiten Schnitt kamen vollzeitbeschäftigte Altenpfleger im vergangenen Jahr im Mittel auf 2744 Euro brutto im Monat, Helfer in der Altenpflege laut Arbeitsagentur auf 1944 Euro. Dabei geht die Bezahlung regional stark auseinander. „Anerkennung drückt sich nicht nur in Worten aus“, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Neben anderen Ideen setzt die Regierung deswegen auch auf mehr Lohn durch mehr Tarifverträge.

Wie ist die Ausgangslage bei den Tarifverträgen?

Die Bundesregierung geht davon aus, dass 80 Prozent der Beschäftigten momentan nicht tarifgebunden sind. Bei 13 300 Pflegediensten und 13 600 Pflegeheimen arbeiten 1,1 Millionen Menschen. Mehr als 80 Prozent sind Frauen. Kompliziert machen die Lage die sehr verschiedenen Träger. Gut die Hälfte der Heime betreiben nicht-gewinnorientierte Anbieter wie BRK, Caritas oder Diakonie, die ein eigenes kirchliches Arbeitsrecht haben. Gut 40 Prozent der Heime gehören zu privaten Trägern.

Wie will die Bundesregierung vorgehen?

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht zuerst die Tarifpartner am Zug. Dabei schwant ihm schon, dass es ohne „sanften politischen Druck“ nicht gehen dürfte, wie er zum Start der „Konzertierten Aktion Pflege“ im Juli sagte. Konkret dringt Heil darauf, Voraussetzungen für Tarifverträge zu schaffen, die er dann für allgemeinverbindlich erklären will.

Zu den Bedingungen dafür gehört aber, dass beide Tarifpartner dies gemeinsam beantragen und dem Tarifvertrag zumindest eine gewisse Bedeutung in der Branche zukommt – beides noch Fehlanzeige.

Was will die Gewerkschaft unternehmen?

Die Gewerkschaft Verdi will Druck machen. „Wir brauchen eine schnell wirksame Regelung“, sagt Vorstandsmitglied Sylvia Bühler. Forderungen soll eine eigens gebildete Bundestarifkommission beschließen, die am 28. September tagt. Mit den weltlichen Wohlfahrtsverbänden will Verdi dann Verhandlungen starten, mit Caritas und Diakonie eine Beteiligung suchen. Mit privaten Trägern ist es aber so eine Sache. „Bei einem tarifunwilligen kommerziellen Arbeitgeber brauchen wir bis zu acht Wochen Erzwingungsstreik, um überhaupt an den Verhandlungstisch zu kommen“, sagt Verdi-Bereichsleiter Niko Stumpfögger. Das wolle man den alten Menschen aber nicht zumuten. Die Gewerkschaft setzt darauf, dass der Bund einen Tarifvertrag für alle Arbeitgeber verbindlich macht.

Wie wollen die privaten Arbeitgeber vorgehen?



Der Arbeitgeberpräsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste, FDP-Mann Rainer Brüderle, warnt vor einem „von Flensburg bis Mittenwald allgemeinverbindlich geltenden Einheitslohn“. Besser seien vertragliche Mindestregeln, die Anbieter bundesweit anwenden könnten. Verdi falle wegen viel zu weniger Mitglieder im Pflegebereich als Verhandlungspartner aus. Der Arbeitgeberverband wirbt dafür, eine Absicherung nach unten auch für Fachkräfte über eine bestehende Kommission zu regeln, die schon einen Mindestlohn für die Hilfskräfte bestimmt hat.

Wie sollen die höheren Löhne finanziert werden?

Wie schnell Bewegung in den Prozess kommt, muss sich zeigen. Weitere offene Fragen gibt es auch. So unterstützt die Caritas eine stärkere Tarifbindung. Ein möglicher allgemeinverbindlicher Tarifvertrag dürfe aber nicht die eigene, überdurchschnittliche Bezahlung gefährden. Die Frage ist auch, wie höhere Löhne finanziert werden. In Krankenhäusern sollen Tarifsteigerungen voll von den Krankenkassen bezahlt werden. Dass auch private Träger in den wachsenden Markt investieren, ist der Politik willkommen. Patientenschützer mahnen, dass Pflegebedürftige und ihre Familien nicht noch mehr fürs Heim zuzahlen sollten. Das Geld für angemessene Löhne müsse aus der Pflegeversicherung und Steuermitteln kommen.

