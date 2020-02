Bürgerschaft Höhere Wahlbeteiligung in Hamburg als vor fünf Jahren In Kürze schließen in Hamburg die Wahllokale. Vor der Veröffentlichung erster Prognosen ist ein Trend schon klar: Die Bürgerschaftswahl ist bei den Hamburgern auf größeres Interesse bei den Bürgern gestoßen als vor fünf Jahren.

Mail an die Redaktion Wahlplakate für Katharina Fegebank und Peter Tschentscher (SPD). Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Um die 121 Sitze in der Bürgerschaft bewerben sich diesmal insgesamt 15 Parteien auf den Landeslisten. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Wahlplakate für Katharina Fegebank und Peter Tschentscher (SPD). Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg kommt zur Stimmabgabe ins Wahllokal in Hamburg-Bahrenfeld. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg.Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl zeichnet sich eine stärkere Beteiligung als bei der vergangenen Wahl vor fünf Jahren ab. Bis 16.00 Uhr gaben 57,0 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, wie das Landeswahlamt mitteilte.

Bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatten eine Stunde später, um 17.00 Uhr, erst 52,3 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Am Ende hatte die Beteiligung 56,5 Prozent betragen und war damit auf den niedrigsten Stand seit 1949 gefallen. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.

Mit Spannung wird das Abschneiden der seit 2015 gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen erwartet. Grünen-Spitzenkandidatin Fegebank will das Amt des Ersten Bürgermeisters von Tschentscher übernehmen und dessen SPD zum Juniorpartner machen. Bei den Bezirkswahlen im Mai vergangenen Jahres hatten die Grünen hamburgweit 29,3 Prozent der Stimmen geholt und damit vor der SPD gelegen, die auf 27,0 Prozent kam. In den vergangenen Wochen sahen Meinungsforscher allerdings die SPD beständig in Führung.

Die Bürgerschaftswahl 2015 hatte die SPD mit 45,6 Prozent der Stimmen gewonnen. Die damals von Olaf Scholz geführten Sozialdemokraten gingen eine Koalition mit den Grünen ein, die als Drittplatzierte auf 12,3 Prozent gekommen waren. Die CDU hatte 15,9 Prozent der Stimmen geholt, die Linke 8,5 und die FDP 7,4. Die AfD war mit 6,1 Prozent erstmals in ein westdeutsches Landesparlament eingezogen.

Um die 121 Sitze in der Bürgerschaft haben sich diesmal insgesamt 15 Parteien auf den Landeslisten beworben, zwei mehr als bei der Abstimmung vor fünf Jahren. Mit der jetzigen Wahl geht erstmals eine fünfjährige Amtszeit der Bürgerschaft zu Ende.

Seit 2011 hat Hamburg ein personalisiertes Verhältniswahlrecht, das heißt, die Wähler haben zweimal fünf Stimmen, die sie beliebig auf die Parteien und Bewerber auf der Landesliste und den Wahlkreislisten verteilen können. Die Zahl der ungültigen Stimmen war bei der ersten Wahl nach diesem System von knapp 1 Prozent (2008) auf 3,0 gestiegen. Bei der Wahl 2015 waren 2,8 Prozent der Stimmen ungültig. Das jetzige Wahlrecht gebe dem Wähler zwar mehr Möglichkeiten, auffällig sei aber die höhere Ungültigkeitsquote, sagte Rudolf.

Auch die Auszählung ist kompliziert. Darum wird der Landeswahlleiter am Sonntagabend lediglich die voraussichtliche Sitzverteilung in der Bürgerschaft bekannt geben können. Grundlage dafür ist eine vereinfachte Auszählung der Landesstimmen. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird erst für Montagabend erwartet. Bürger können die Auszählung live im Internet ( www.wahlen-hamburg.de) verfolgen, aber auch direkt in ihrem Wahllokal beobachten.