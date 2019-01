Migration Hoffnung für Flüchtlinge im Mittelmeer In Italien wächst die Empörung über Salvinis Flüchtlingskurs. Für die Seenotretter vor Malta ist es ein Rettungsanker.

Von Julius Müller-Meiningen

Mail an die Redaktion Ein Flüchtling wird von der Besatzung der „Sea Watch 3“ wieder an Bord geholt. Der Mann wollte nach Malta schwimmen. Foto: Federico Scoppa/afp

Rom.Neues Jahr, alte Probleme. Wie schon im vergangenen Jahr, weigert sich die Regierung in Rom Flüchtlinge auf Schiffen von Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer in italienische Häfen einlaufen zu lassen. 49 Menschen warten weiterhin auf zwei Schiffen der deutschen Hilfsorganisationen Sea-Watch und der Regensburger Organisation Sea-Eye vor Malta darauf, dass sich die europäischen Politiker auf eine Lösung einigen. Allerdings regt sich in Italien immer mehr Unmut über die amtliche Gnadenlosigkeit. Die Bürgermeister der Städte Palermo und Neapel haben sich zur Aufnahme der Flüchtlinge bereiterklärt. Auch der katholische Bischof von Turin sagte, seine Diözese würde einige Familien aufnehmen.

Vor allem auf lokaler Ebene regt sich Widerstand gegen die harte Linie von Innenminister Matteo Salvini. Die Rede ist vom „Aufstand der Bürgermeister“. Palermos Stadtoberhaupt Leoluca Orlando gilt als Anführer der Revolte, weil er sich als Erster gegen das Sicherheitsgesetz der Populisten-Regierung stellte, das Ende Dezember in Kraft trat. Darin wird die „Aufenthaltsgenehmigung aus humanitären Gründen“ für Migranten de facto abgeschafft, von der in Italien bislang 120 000 Menschen profitierten. Das Ende dieses Titels könnte die Städte ins Chaos stürzen, fürchtet Orlando. Die Betroffenen würden ihren Anspruch auf Grundversorgung verlieren und stünden plötzlich auf der Straße.

Solidarität der Amtskollegen



Seine Amtskollegen in Mailand, Neapel, Florenz sowie in zahlreichen kleineren Städten und Gemeinden zeigten sich solidarisch. Orlando war allerdings am Weitesten gegangen. Mit einer Anordnung hatte er die Stadtbeamten Palermos angewiesen, die Vorgaben des neuen Sicherheitsgesetzes zu ignorieren und das alte Recht anzuwenden. „Solange ich Minister bin, werden die Regeln respektiert“, entgegnete Innenminister Salvini. „Es gibt nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten.“ Gestern teilten die Präsidenten der Regionen Toskana, Umbrien und Piemont mit, dass sie Beschwerde gegen das Sicherheitsgesetz beim Verfassungsgericht einreichen wollen.

Sea-Eye rationiert Wasservorräte



Salvini ist der Mann in Rom, der wie schon im Vorjahr erneut den Hafen-Stopp gegen die Schiffe der Hilfsorganisationen verfügt hat. Auch Malta autorisierte die zwei Schiffe deutscher Hilfsorganisationen bislang nicht, den Hafen von La Valetta anzulaufen. Malta hatte in den vergangenen Wochen 249 Flüchtlinge aufgenommen. Die „Sea-Watch 3“ der Berliner Hilfsorganisation Sea-Watch hat seit über zwei Wochen 32 Personen an Bord. Auch das Schiff „Professor Albrecht Penck“ der Regensburger Organisation Sea-Eye liegt in Wartestellung vor Malta. Am 29. Dezember nahm die Besatzung 17 Menschen an Bord.

„Wir fürchten, dass sich ihr psychischer und gesundheitlicher Zustand deutlich verschlechtert.“ Sea-Watch zur Lage der Migranten an Bord



Papst Franziskus hatte am Sonntag die EU-Staaten zu „konkreter Solidarität“ aufgerufen. Die Bedingungen an Bord der verschlechtern sich offenbar. Gestern wurde bekannt, dass einige Migranten auf der Sea-Watch 3 die Nahrung verweigerten. „Wir fürchten, dass sich ihr psychischer und gesundheitlicher Zustand deutlich verschlechtert“, twitterte Sea-Watch. Auf der „Professor Albrecht Penck“ würden inzwischen Wasservorräte streng rationiert.

Kompromissbereitschaft in Sicht

Trotz Salvinis Blockadehaltung zeichnete sich Kompromissbereitschaft ab, berichteten italienische Medien am Montag. Premier Giuseppe Conte verhandle mit den Regierungen in Deutschland, Frankreich, Portugal, den Niederlanden und Malta. Italien sei bereit, 15 Personen aufzunehmen. Sobald Malta die Landung der Schiffe im Hafen von La Valletta gestatte, könne die Verteilung der Flüchtlinge auf die betreffenden Staaten beginnen. Für die italienische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega ist der Streit um die Flüchtlinge eine neue Belastungsprobe. Immer mehr Anhänger und Politiker der Fünf Sterne gehen auf Distanz zu Parteichef Luigi Di Maio, insbesondere weil er letztlich die harte Sicherheitspolitik von Innenminister und Lega-Chef Salvini mittrage.

