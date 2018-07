Karambolage Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall Kleintransporterfahrer prallt auf der A3 bei Sinzing auf ein bremsendes Auto und dann auf Sattelzug. Schaden: 150 000 Euro.

Mail an die Redaktion Ein Fahrer konnte seinen Kleintransporter nicht rechtzeitig abbremsen und prallte auf den parkenden Lastwagen. Foto: Alexander Auer

Sinzing.Am Donnerstagabend kam es auf der A 3 beim Parkplatz Erlgrund-Süd in Fahrtrichtung Passau zu einem Zusammenstoß, weil in der Parkplatzeinfahrt ein Sattelzug parkte. Der Fahrer legte eine Pause ein. Als ein weiterer Lastwagen in den Parkplatz einfahren wollte und auf Höhe des Einfädelungsstreifens stark abbremste, reagierte ein nachfolgender Pkw-Fahrer gerade noch rechtzeitig und bremste. Ein 43-jähriger ungarischer Fahrer konnte seinen Kleintransporter jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr auf und anschließend in den abbremsenden Sattelzug.

Sattelzugfahrer wird wegen Unfallflucht angezeigt



Ein 58-jähriger rumänischer Sattelzug-Fahrer, der durch sein Fahrverhalten auch an dem Unfall beteiligt war, stieg kurz aus und verließ anschließend die Unfallstelle in Richtung Passau, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei der sofortigen Fahndung trafen Polizeibeamte den Flüchtigen im Bereich Regensburg auf einem Parkplatz an. Der Fahrer wird angezeigt wegen Verdachts auf Verkehrsunfallflucht. Der unfallbeteiligte Pkw, der Kleinlaster und ein Sattelzug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 115 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rechter Fahrstreifen war stundenlang gesperrt

Aufgrund des Verkehrsunfalls waren die Einfädelungsspur sowie der rechte Fahrstreifen Richtung Passau auf Höhe des Unfallorts von 18.15 bis 22.50 Uhr komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Passau. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle waren die Feuerwehren Sinzing, Etterzhausen, Undorf und Nittendorf sowie die Autobahnmeisterei Pollenried vor Ort.

