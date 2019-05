Aussenansicht „Ich bin traurig und wütend“ Am 16. Mai hat unsere Gastautorin zum ersten Mal einen Luftangriff miterlebt. Dieses furchtbare Erlebnis schildert sie nun.

Alexandra Hilliard, Entwicklungshelferin

Während des Ramadans ist es in der jemenitischen Hauptstadt Sana’a sehr ruhig. Es ist eine friedliche Zeit – der heilige Monat, in dem Muslime tagsüber fasten, dient der Besinnung. Vor wenigen Tagen wurde dieser Frieden durch 19 Luftangriffe auf die Stadt zerstört. Es war furchtbar. Meine Hände zittern noch immer, wenn ich daran zurückdenke. Im Januar kam ich zum ersten Mal am Flughafen in Sana’a an. Die Landebahn ist mit ausgebombten Flugzeugen, Hubschraubern und Fahrzeugen übersät – Transportmittel, die dazu genutzt werden könnten, knapp 16 Millionen hungernde Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen.

Am 16. Mai habe ich zum ersten Mal einen Luftangriff miterlebt. Er fand vor meiner Haustür statt. Um halb sieben weckte mich eine gewaltige Explosion, die Wände meines Hauses bebten. Ich geriet in Panik. Mir schoss sofort die Frage in den Kopf, ob ich in den Sicherheitsraum rennen soll. Ein Raum, von dem ich hoffte, dass ich ihn niemals betreten würde (...) Ich wartete ab und versuchte, mich zu beruhigen. Dann wurde es still.

Es war unheimlich. Ich ging nach oben. Meine Mitbewohnerin stand am Fenster. Gemeinsam schauten wir über die Stadt. Eine große Wolke aus dunkelgrauem Rauch stieg in die Luft. Der Rest des Himmels war blau. Die Vögel zwitscherten. Die Kühle der Morgenluft wehte in das Zimmer. Flugzeuge näherten sich.

Wir lauschten den Geräuschen der Maschinen, die über uns kreisten. Ein paar Minuten vergingen. Es folgte eine Explosion – diesmal schwächer, weiter entfernt, und doch sichtbar, durch erneuten Rauch, der zwischen den Häusern nach oben zog. Einer der Luftangriffe traf ein Wohngebiet. Erste Fotos tauchten in den sozialen Medien auf. Eine Familie wurde im Schlaf getötet, vier Kinder tot aus den Trümmern geborgen. Nur ein kleines Mädchen überlebte. Jetzt ist es auf sich allein gestellt.

Nur ein paar Kilometer von mir entfernt ging einen Tag vor diesen grausamen Angriffen eine Familie zu Bett, die nie wieder aufwachen wird. Nur ein paar Häuserecken weiter lebt ein kleines Mädchen, das seine Eltern und Geschwister nie wiedersehen wird. Mir laufen die Tränen über mein Gesicht, während ich diese Zeilen schreibe. Ich bin traurig und wütend. Und ich teile eine Momentaufnahme dieses besonderen Donnerstagmorgens aus Sana’a, einem weiteren Tag eines Krieges, der schon mehr als vier Jahre andauert, um der Welt den Schrecken, das Leid und die Zerstörung zu zeigen, bevor der nächste Luftangriff kommt.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung der Autorin wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.





Weitere Außenansichten finden Sie hier