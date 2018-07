Aussenansicht Im Notfall wird es eng Das Gesundheitssystem funktioniert nur, wenn jeder verantwortungsvoll damit umgeht – auch mit Menschen, die dort arbeiten.

Ilka M. Enger, Fachärztin für innere Medizin

Merken

Mail an die Redaktion Die Autorin ist Gründungsmitglied des Bayerischen Facharztverbandes (BFAV).

Zum Wochenende dürfen endlich auch die bayerischen Familien wieder ihre Koffer packen. Mit Kind und Kegel und einem vollgepackten Auto geht es Richtung Brenner oder an die Nordsee. Keiner denkt in der Urlaubsvorfreude daran, wie schnell man zu einem Notfall werden kann und dringend man schnelle Hilfe brauchen könnte. Man geht fast schon selbstverständlich davon aus, dass im Fall der Fälle der Rettungswagen und der Notarzt innerhalb kürzester Zeit eintreffen und auch in den Kliniken sofort in der Notaufnahme und im Schockraum das entsprechende Personal vorgehalten wird. Noch ist das so!

Aber von Jahr zu Jahr wird es auch in der Notfallversorgung knapper. Ältere Notärzte scheiden aus dem körperlich anstrengenden Dienst aus. Junge lassen sich seltener ausbilden, weil der Dienst in Bayern meist zusätzlich zur eigentlichen Tätigkeit in Krankenhaus und Praxis abgeleistet wird. Kleine Kliniken können unter den strengen Qualitätskautelen manchmal keine eigenen Notärzte mehr ausbilden – und gerade in der ländlichen Gegend gehen uns derzeit die Notärzte aus.

Wussten Sie, dass ein Notarzt derzeit eine Bereitschaftspauschale von 25 Euro pro Stunde bekommt und für den Einsatz eine Pauschale von 45 Euro? Dafür lässt der Schlüsselnotdienst nicht einmal sein Auto an. Der Frust der Retter sitzt tief, weil sie immer häufiger zu einem als Atemnot getarnten schweren Schnupfen seit drei Tagen ausrücken oder aber in den Notaufnahmen ihre wirklich kranken Patienten nicht mehr zur Weiterbehandlung übergeben können, weil diese mit Patienten überfüllt sind, die schnell mal vor dem Urlaub noch den Leberfleck anschauen lassen wollen, der schon seit drei Wochen so komisch aussieht. Dazu kommt, dass sich das Rettungsdienstpersonal inzwischen zunehmend verbalen Attacken, aber auch immer öfter körperlicher Gewalt ausgesetzt sieht.

Liebe Patienten, unser Gesundheitssystem funktioniert nur dann, wenn jeder verantwortungsbewusst mit den vorhandenen „Ressourcen“ – in dem Fall den Menschen, die dort arbeiten, umgeht. Tun wir das nicht, dann geht irgendwann das Licht aus – auch das Blaulicht! Und zu guter Letzt – immer schön an die Rettungsgasse denken. Sie würden auch wollen, dass der Rettungswagen bis zu ihrem Fahrzeug durchkommt, wenn Sie einen Unfall haben.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung der Autorin wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.