Menschenrechte Im Sumpf der Korruption In Guatemala legen sich zwei Anwälte mit dem zwielichtigen Präsidenten an. Dafür erhalten sie den Alternativen Nobelpreis.

Von Theresa Münch und Amelie Richter

Mail an die Redaktion Unerschrockene Korruptionsjäger: Thelma Aldana und Ivan Velásquez Foto: Epa/Esteban Biba

Stockholm.Steuert Guatemala auf eine neue Staatskrise zu? Auf den Straßen brodelt es, immer wieder fordern Demonstranten den Rücktritt von Präsident Jimmy Morales. Jetzt bekommen Morales‘ wahrscheinlich größte Widersacher auch noch einen international beachteten Preis für ihren Kampf gegen die Korruption. Das könnte das Feuer in dem mittelamerikanischen Land weiter anfachen.

Der Druck von der Straße jedenfalls wächst. „Jimmy Morales vor Gericht“ riefen die Demonstranten in der vergangenen Woche. Der Präsident hatte entschieden, das Mandat der UN-Kommission zur Korruptionsbekämpfung nach September 2019 nicht zu verlängern. Wohl auch, weil deren Chef Ivan Velásquez die Aufhebung von Morales’ Immunität für ein Strafverfahren wegen illegaler Wahlkampffinanzierung fordert. Mit solchen Eskapaden kommen Politiker in Lateinamerika üblicherweise leicht davon. Guatemala gilt als eines der korruptesten Länder der Welt: Hier herrschen einflussreiche Netzwerke, kriminelle Familienclans, mächtige Strippenzieher.

Doch seit wenigen Jahren geschieht erstaunliches: Es wird aufgeräumt, und zwar gründlich. Die zwei erfolgreichsten Korruptionsjäger: Velásquez und Thelma Aldana, die bis zum Ende ihrer Amtszeit im Mai Generalstaatsanwältin war und vom Magazin „Time“ schon auf der Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten geführt wurde.

Zusammen nahmen die beiden erbarmungslos die gesamte politische und wirtschaftliche Elite des Landes aufs Korn. Zwischenzeitlich wurden sie sogar als Kandidaten für einen Friedensnobelpreis gehandelt. Jetzt bekommen sie den Alternativen Nobelpreis, eine Auszeichnung für Menschenrechtskämpfer, deren Arbeit sonst bekämpft, belächelt oder ignoriert wird. Aldana und Velásquez leiteten „einen der erfolgreichsten Anti-Korruptions-Einsätze der Welt“, begründete die Right Livelihood Stiftung gestern ihre Wahl.

Aus dem Land ausgewiesen

Die beiden Juristen haben sich unerschrocken eine Menge mächtiger Feinde gemacht: Otto Pérez Molina zum Beispiel – einst schneidiger General und mächtigster Mann des Landes, jetzt dank der Korruptionsjäger sein prominentester Häftling. Oder eben Morales, der sich mit Händen und Füßen gegen ein möglicherweise ähnliches Schicksal wehrt.

Der Präsident verweigert Velásquez derzeit – offiziell aus Sicherheitsgründen – die Einreise nach Guatemala. Im vergangenen Jahr ließ er ihn zur „unerwünschten Person“ erklären und ausweisen. Zwar erklärte das Verfassungsgericht des Landes letzte Woche, man müsse Velásquez einreisen lassen. Die Regierung hat das bisher aber ignoriert. „Dieser Preis kommt zu einem besonders dramatischen Zeitpunkt im Kampf gegen Straflosigkeit und Korruption“, betont Velásquez. Denn wenn das Mandat der UN-Kommission im kommenden Jahr ausläuft, kann sie nur noch - weniger schlagkräftig - aus dem Ausland agieren.

Der Preis werde die Augen der Welt auf Guatemala richten - und könne die Situation positiv beeinflussen, hoffen Aldana und Velásquez. Die Stifter des Alternativen Nobelpreises forderten Morales bereits öffentlich auf, „diese guatemaltekische Erfolgsgeschichte nicht zu beenden“. Nur so könnten die Bürger wieder Vertrauen in den Staat fassen. Doch wie der Präsident reagiert, ist ungewiss. Für die mächtigen Eliten in seinem Land steht schließlich viel auf dem Spiel.

Der Alternative Nobelpreis ehrt in diesem Jahr nicht nur unermüdliche Kämpfer gegen Korruption und Totalitarismus, sondern auch gegen die Dürre in Afrika. „In einer Zeit alarmierender Umweltzerstörung und des Versagens politischer Führung zeigen unsere Preisträger einen Weg in eine andere Zukunft“, erklärte der Direktor der Right Livelihood Award Stiftung, Ole von Uexküll, gestern in Stockholm.

Die mit je rund 96 000 Euro dotierten Geldpreise gehen an den Bauern Yacouba Sawadogo aus Burkina Faso und den Australier Tony Rinaudo, die sich beide dafür einsetzen, dass dürres, unfruchtbares Land in Afrika landwirtschaftlich genutzt werden kann. Sawadogo sei bekannt als „der Mann, der die Wüste aufhielt“, erklärte die Stiftung. Er habe Bauern in Afrika geholfen, ihr Land wieder fruchtbar zu machen - und damit den Frieden in der Sahel-Zone unterstützt.

Weiterer Preis an „Waldmacher“

Auch der Agrarwissenschaftler Rinaudo gilt demnach als „Waldmacher“, weil er eine Methode entwickelte, aus im Wüstensand verborgenen Wurzelsystemen Bäume heranzuziehen. So habe er nicht nur Wüstenbildung bekämpft, sondern auch Hunger und Verzweiflung.

Zum ersten Mal werden mit dem Preis zudem Menschenrechtskämpfer aus Saudi-Arabien ausgezeichnet: Abdullah al-Hamid, Mohammed Fahad al-Kahtani, Walid Abu al-Chair bekommen ihn, weil sie friedlich das autoritäre System ihres Landes heraus- und Menschenrechte einfordern. Sie setzen sich für eine Gewaltenteilung und die Abschaffung männlicher Vormundschaft ein, die den Frauen grundlegendste Rechte nimmt. Alle drei sitzen deshalb im Gefängnis.