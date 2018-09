Mode Im Trend: Kleidung mit gutem Gewissen Wo kommt mein T-Shirt her und wer hat es gemacht? Das wissen immer weniger Verbraucher. Second-Hand ist „In“ in Regensburg.

Von Regina Kirschner

Mail an die Redaktion In einer Fabrik wie dieser in Bangladesch arbeiten die Näher und Näherinnen zum Teil mehr als 48 Stunden pro Woche für einen Stundenlohn von umgerechnet etwa 1,80 Euro. Archivfoto: Doreen Fiedler/dpa

Regensburg.In seinem leuchtend grünen T-Shirt ist Florian Steinberger auf dem Neupfarrplatz kaum zu übersehen. Ob er weiß, wie sein Oberteil hergestellt worden ist? Unter schlechten Bedingungen, vermutet er. Das Shirt sei sehr billig gewesen. Gekauft hat er es trotzdem. Eine weitere Passantin, Elisabeth Waas, kennt das auch: „Wenn mir etwas gefällt, kaufe ich die Sachen.“ Obwohl sie weiß, wie schlecht die Arbeitsbedingungen in Textilfabriken in Niedriglohnländern sein können. Denn der kleine Zettel mit der Aufschrift „Made in Bangladesh“ oder „Made in China“, zu Deutsch „Hergestellt in Bangladesch“ oder „Hergestellt in China“, in der Kleidung ist oft nur ein Synonym für Kinderarbeit und einen Hungerlohn.

Bei Kleidung aus dem sogenannten fairen Handel ist das anders: Mit einem Fairtrade-Siegel gekennzeichnete Textilien tragen durch ihren Herstellungsprozess zur Entwicklung des Herstellungslandes bei: Die Rohstoffproduzenten und Arbeiter in den Textilfabriken werden fair bezahlt und haben durch langfristige Verträge Planungssicherheit.

Dass sich mittlerweile bei den Kunden ein breites Publikum für die fair hergestellte Mode interessiert, weiß Michaela Gielgen. Sie gründete vor neun Jahren den Konzept-Store „Ludwig 3“ in Regensburg. Gielgens Ziel: Mit einer schicken Ladeneinrichtung aus Fairtrade-Möbeln und modischer, fairer Kleidung zeigen, dass Trends und bewusster Konsum keine Gegensätze sein müssen. Das Konzept ging auf. Vor allem junge Leute kaufen bei Gielgen ein und stöbern durch reduzierte Artikel. Besonders beliebt sei die Marke „Armed Angels“, die Fairtrade-zertifizierte Baumwolle verwendet. In der letzten Saison gingen bei „Ludwig 3“ 1500 Teile dieses Labels über die Ladentheke.

Der Umsatz bei Fairtrade steigt



Gielgens Erfahrungen, dass das Interesse an fair produzierter Ware in den letzen Jahren gestiegen ist, bestätigt eine Statistik des Forums Fairer Handel: 2008 lag der Gesamtumsatz von fairen Waren in Deutschland noch bei 266 Millionen Euro, 2017 hat er sich in etwa verfünffacht auf 1473 Millionen Euro. Neun Prozent davon kommen durch den Kauf und Verkauf von Kleidung zustande. Claudia Brück, die Pressesprecherin von Fairtrade Deutschland, glaubt, dass vor allem ein Ereignis in der Textilindustrie bei einigen Verbrauchern ein Umdenken angestoßen hat.

Am 24. April 2013 stürzte das Rana Plaza, ein Fabrikgebäude mit massiven Baumängeln, in der Stadt Sabhar ein. Dabei starben mehr als 1100 Menschen, die vorwiegend in der Textilindustrie arbeiteten. Das Bundesentwicklungsministerium reagierte darauf mit der Gründung des „Bündnisses für nachhaltige Textilien“. Mitglieder sind unter anderem Aldi, Primark, H&M und Otto. Durch ihren Beitritt haben sich die Unternehmen zur Erstellung eines Maßnahmenplans verpflichtet. Die Grundidee: Umweltschutz und Arbeitsbedingungen sollen verbessert werden. Seit diesem Jahr müssen die Bündnismitglieder ihre Fortschritte bei der Umsetzung ihres Plans veröffentlichen.

Für Brück von Fairtrade ist das zu wenig. Sie wünscht sich grundsätzlich von der Verkäuferseite mehr Transparenz und hofft dabei auf staatliche Unterstützung. „Wenn jeder seine Produktionsketten und Beschaffungswege aufdecken muss, sind die, die sich für Verbesserungen engagieren, klar im Vorteil.“ Dass der Nachweis von fairen Arbeitsbedingungen in der Rohstoffproduktion und Herstellung schwierig ist, weiß Brück. Darum tragen verhältnismäßig wenig Bekleidungsartikel das Siegel „Fairtrade-Textilien“.

Weiter verbreitet ist das Kennzeichen für „Fairtrade-Baumwolle“, wie zum Beispiel bei der Earth-Kollektion des Unter- und Nachtwäscheherstellers „Comazo“ in Königswiesen. Die Pressesprecherin Caroline Hörmann erklärt, dass hier ausschließlich die Baumwollbauer von Fairtrade profitieren. Dass es sich um faire Wäsche handelt, sieht man den Textilien auf den ersten Blick nicht an. Hörmann räumt aber ein, dass neueste Trends nicht aufgegriffen werden: gedeckte Farben und schlichte Schnitte, keine Spitze oder Stickereien. „Wir machen sportliche Wohl-fühl-Wäsche“, sagt die Pressesprecherin. Außerdem setzt „Comazo“ auf ein weiteres Siegel, den Global Organic Textile Standard, kurz GOTS.

Ein Siegel für die Umwelt

Der Schwerpunkt dieses Siegels ist der Verzicht auf gesundheitsschädliche Chemikalien. Darüber hinaus werden Arbeitnehmerrechte gestärkt und Kinderarbeit unterbunden. Für Julia Eichinger, Designerin bei der Regensburger Modemarke „MarieJuliee“, sind diese Dinge wichtig. Sie verwendet für ihre Retro-Designs Stoffe mit dem GOTS-Siegel. Weit schwingende Tellerröcke und verspielte Oberteile in Bonbonfarben mit Rüschen und Volants: Eichingers Kunden kommen wegen der nostalgischen Teile, meist ist die Herkunft des Stoffes zweitrangig für sie. Statt eines Fairtrade-Siegels setzt Eichinger auf Textilien aus Deutschland, Österreich und Portugal. Denn hier ist sie sich sicher, dass die Arbeitsbedingungen fair sind. Eichingers Haltung kann Claudia Brück von Fairtrade nachvollziehen. Allerdings betont sie: „In Westeuropa und regional produzierte Ware gibt dem Verbraucher zwar ein gutes Gefühl, bringt aber entwicklungspolitisch nichts.“ Für die Organisation Fairtrade sei es essenziell, die Arbeits- und Lebensbedingungen in Niedriglohnländern zu verbessern.

Hier lässt die Marke „People wear organic“ GOTS-zertifizierte Kleidung herstellen, die unter anderem der Alnatura-Markt am Dachauplatz anbietet. Andreas Fruhstorfer, der Filialleiter, erkennt gerade bei jungen Menschen die Bereitschaft mehr Geld für zertifizierte Kleidung auszugeben. „Es gibt 20-Jährige, die sich bei uns Kleidung für 100 Euro kaufen.“ Doch faire Mode kann auch sehr erschwinglich sein. „Wir können alle Mode bezahlen, von der andere leben können.“ Wenn faire Kleidung teurer sei, liege das an Ausgaben für die Vermarktung der Labels.

Wenn es also günstige faire Mode gibt, warum dann kein Fairtrade-T-Shirt kaufen? Doch Florian Steinberger, der Fußgänger im grünen T-Shirt vom Neupfarrplatz, bleibt skeptisch. „Halten die Siegel das, was sie versprechen?“ Eine Garantie gibt es dafür nicht, obwohl die Website „Siegelklarheit“ des Bundesministeriums , die die Zertifizierungen Fairtrade und GOTS als glaubwürdig einstuft. Florian Steinberger wird vermutlich nicht auf Fairtrade umsteigen, so wie die Mehrheit der Verbraucher. Beim Kauf eines T-Shirts vergessen wir schnell, dass es ein Kind unter katastrophalen Arbeitsbedingungen zusammengenäht haben könnte.

