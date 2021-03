Aussenansicht Image-Schub für die Taube Kein Tier hat es verdient, missachtet oder sogar verfolgt zu werden. Das ist nur durch sehr viel Aufklärung zu erreichen.

Harald Herbach

Mail an die Redaktion Taubenzüchter Harald Herbach Foto: Christoph Schulte/Christoph Schulte

Die Stadttaube wurde zum Vogel des Jahres gewählt! Laut Berichten des Deutschen Tierschutzbundes ist mit dem Titel die Hoffnung verbunden das Image der Stadttauben zu verbessern und die Wertschätzung gegenüber diesen wunderbaren Tieren zu fördern, die von Menschen oft schlecht behandelt werden. Das können wir nur hoffen, denn kein Tier hat es verdient, missachtet oder sogar verfolgt zu werden.

Dieses Ziel ist nur durch sehr viel Aufklärung zu erreichen, um die Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Und genau hier gibt es auch einen Schnittpunkt zu uns Brieftaubenliebhabern. Fälschlicherweise hält sich das Gerücht, dass Stadttauben gestrandete Brieftauben seien. Das stimmt nicht. Tatsächlich existieren Stadttauben schon viel länger als Brieftauben. Sie unterscheiden sich zudem bereits sehr durch ihren Habitus.

Mehrjährige Versuchsreihen in der Forschung widerlegen diese Behauptung. Insbesondere in einer Arbeit von Prof. Daniel Haag-Wackernagel (Uni Basel) konnte belegt werden, dass sich verirrte Brieftauben nur in sehr wenigen Fällen Straßentaubenschwärmen anschließen. Brieftauben sind Haustiere, die nicht an das Leben in der Stadt angepasst sind. Und genau deshalb ist es wichtig, dass Brieftauben, sollten sie sich einmal verirren, schnell nach Hause zurückkommen. Dazu haben wir ein bundesweites Netzwerk an Vertrauenspersonen aufgebaut. Unsere Vertrauenspersonen nehmen zugeflogene Brieftauben auf und kümmern sich nach Absprache mit dem Besitzer um eine sichere Rückführung.

Mit unserer unkomplizierten Postleitzahl-Suche ist es jedem möglich, schnell eine Vertrauensperson in der Nähe zu finden und sich mit dieser in Verbindung zu setzen: www.brieftaube.de @Taube gefunden. Hier gibt es auch alle wichtigen Informationen zur Erkennung einer Brieftaube sowie zur Erstversorgung und Kontaktaufnahme zur Vertrauensperson.

Doch nicht immer hat sich die Taube verirrt. Gerade auf der Heimreise von einem Distanzflug kann es vorkommen, dass Tauben rasten und sich neu orientieren. Meist ziehen sie nach einiger Zeit weiter. Sollte die Taube aber verletzt sein, nicht weiterfliegen können oder aus einem anderen Grund bei Ihnen Halt machen, melden Sie sich bei der Vertrauensperson in Ihrer Nähe.