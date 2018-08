Brexit Immer mehr Briten sagen Bye bye Enttäuscht über den Austritt ihres Landes aus der EU, wandern viele auf den Kontinent, vor allem nach Deutschland, aus.

Von Jochen Wittmann

Magdalena Williams (rechts) spricht auf Anti-Brexit-Veranstaltungen, verteilt in Fußgängerzonen Flugblätter, hält vor dem Regierungssitz in der Downing Street Mahnwachen und ist regelmäßig bei Aufmärschen dabei.

London.„Es ist, als ob ich wieder eine Heimat verloren habe“. Magdalena Williams sitzt an ihrem Wohnzimmertisch, knetet ihre Finger und versucht ein Lächeln, das ihr nicht gelingt. Ihre Heimat, das ist zur Zeit noch das Städtchen St. Mary Cray im Südosten Londons. Ihre alte Heimat, das war vor mehr als 60 Jahren das kommunistische Ungarn, aus dem ihre Familie 1956 flüchtete.

Da war sie noch ein Kind. Jetzt steht wieder eine Flucht an. Magdalena Williams, eingebürgerte Britin, will ihr Land wegen des bevorstehenden Brexit verlassen. Sie bemüht sich um die deutsche Staatsbürgerschaft. Noch bevor der Brexit Ende März 2019 erfolgt, soll es losgehen. „Nach Passau vielleicht, das ist nahe Österreich, wo mein Bruder wohnt“, so die 70-Jährige.

Der Brexodus von Briten, die ihrem Land den Rücken kehren, hat begonnen. Enttäuscht und besorgt über den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union, wandern viele auf den Kontinent aus, und nicht wenige wollen sich in Deutschland niederlassen. Die Zahl der Einbürgerungen von britischen Staatsbürgern, so ein Sprecher des deutschen Innenministeriums, sei massiv angestiegen.

Für Magda Williams ist die Emigration der ultimative Protest. Bis zum Referendum hatte sie sich als Britin gefühlt. „Ich bewunderte diese offene Gesellschaft. Ich wurde angenommen, das ist für mich sehr wichtig als Flüchtling.“ Aber im Referendums-Wahlkampf habe sie Erfahrungen gemacht, die ihr die Augen öffneten. Sie hat Anfeindungen, sie hat Rassismus erlebt.

Ganztags gegen den Brexit

„Es ist nicht mehr das Land, in das ich mich verliebt habe.“ Ein Neuanfang in Deutschland würde schwer. „Es ist ein Riesenschritt in meinem Alter. Aber hier will ich nicht bleiben.“ Die pensionierte Sprachlehrerin hat den Kampf gegen den Brexit zum Ganztagsjob gemacht. Sie verbringt täglich fünf, sechs Stunden mit sozialen Medien, um den Widerstand der „Remainer“, wie die Brexit-Gegner heißen, zu organisieren.

Wenn Magdalena Williams im nächsten Jahr auswandert, werden Mike Moseley (60) und seine Lebensgefährtin Silke Oehler (49) schon in Deutschland angekommen sein. Im November soll der Umzug nach Mühlheim a. d. Ruhr stattfinden. Mike, von Beruf Ingenieur, will dann deutsche Firmen beraten, „die oft keine Ahnung haben, wie der Zugang zum britischen Baugewerbe funktioniert“. Silke kann als Übersetzerin problemlos das Land wechseln.

Der Grund für ihren Umzug ist teilweise persönlicher Natur, weil Silke für ihre 77-jährige Mutter sorgen will. Aber auch der Brexit hat sie zur Entscheidung gezwungen. Die Stimmung im Land hat sich gedreht, fremdenfeindliche Übergriffe sind nach der Referendumsentscheidung massiv angestiegen. Mike ist ein entschiedener Remainer, geht zu Demonstrationen und Vorträgen und hält wenig von der konservativen Regierung, die auch zwei Jahre nach dem Referendum keinen brauchbaren Plan dafür hat, wie es nach dem Austritt weitergehen soll. Das Paar sieht sich in Zukunft besser in Deutschland als im Königreich aufgehoben.

Entsetzen über den Brexit

Anne Graham und ihr Mann Tony gehören zu den rund 100 000 Briten, die nach Schätzung der britischen Statistikbehörde ONS heute schon in Deutschland leben. Der 51-Jährige und seine 50-jährige Frau zogen Anfang Mai in die Nähe von Stuttgart, wo Tony als Elektronikingenieur arbeitet. Er hat die deutsche Staatsangehörigkeit über seine Eltern – deutsche Juden aus Hamburg, die im Zuge des Kindertransports 1939 nach England flohen.

Für Anne und Tony war der Brexit der ausschlaggebende Grund für ihre Auswanderung. „Die EU hat Krieg in Europa verhindert“, meint Anne, „und den Leuten geht es besser, wenn alle zusammenarbeiten. Ich bin entsetzt über den Brexit.“ Tony sieht vor allem wirtschaftliche Konsequenzen auf die Briten zukommen. Ihr Sohn und ihre Tochter, die beide noch in Großbritannien studieren, haben die Auswanderung der Eltern unterstützt.

Jetzt konzentrieren sich die Grahams erst einmal darauf, Deutsch zu lernen. Sie engagieren sich in der Gruppe „British in Germany“, die für die Bürgerrechte der „Expats“, wie im Ausland lebende Briten heißen, streitet. Denn immerhin sind eine ganze Reihe von Fragen noch offen: Wie geht es mit der Freizügigkeit weiter? Werden Berufsqualifikationen anerkannt? Dürfen Familienangehörige nachziehen? Bisher gibt es nur wohlwollende Zusicherungen, aber keine rechtssicheren Garantien. Auch wenn sie in Deutschland leben, sind die Expats den Folgen des Brexit noch nicht entkommen.

