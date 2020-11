Aussenansicht Impfschäden sind extrem selten Aufklärung tut Not: Nur jeder zweite Deutsche würde sich gegen Covid-19 impfen lassen. Skeptiker vergessen das Risiko.

Katja Kauerer, Mitglied des Vereins Impfaufklärung

Mail an die Redaktion Katja Mauerer ist Mitglied der Regensburger Lokalgruppe des Vereins Impfaufklärung in Deutschland e.V. Foto: Mauerer

Regensburg.Das Thema Impfen ist aktuell wie noch nie. Die Covid-19-Pandemie führt uns vor Augen, welche Entbehrungen uns Erkrankungen, denen wir schutzlos ausgesetzt sind, abverlangen. Fieberhaft hofft die Welt auf einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2, der für das Frühjahr erwartet wird. Gleichzeitig sinkt die Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Laut einer Umfrage des Deutschen Ärzteblatts würde derzeit nur etwa jeder zweite Deutsche einer Immunisierung mit einem Vakzin zustimmen.

Auch erprobte Stoffe verlieren an Akzeptanz

Doch neben der Skepsis gegenüber dieser neu entwickelten Impfseren verlieren auch jahrelang erprobte Impfstoffe in Teilen der Gesellschaft an Akzeptanz. Paradoxerweise ist der Erfolg des Impfens ein Grund für abnehmende Impfraten. Viele Erkrankungen treten aufgrund der hohen Durchimpfung der Bevölkerung seltener auf, was dazu führt, dass deren gefährliche Folgen häufig unterschätzt werden.

Masern sind gefährlich

So gibt es etwa Stimmen, die behaupten, es wäre gut für die Entwicklung von Kindern, wenn diese die Masern durchmachten. Dass diese Krankheit zu erheblichen Spätfolgen führen kann und etwa einem von 1000 Erkrankten den Tod bringt, ist vielen nicht bewusst.

Man muss kein Impfgegner sein, um sich und andere dem Risiko von Infektionskrankheiten auszusetzen. Ein Großteil derer, die sich nicht regelmäßig impfen lassen, vergisst schlichtweg die wichtigen Auffrischungsimpfungen. Unser Immunsystem kann sich einige Erreger, die ihm durch eine Impfung präsentiert wurden, nicht dauerhaft merken, so dass eine erneute Immunisierung erforderlich wird – unter anderem bei Tetanus und Keuchhusten. Möchte man über Impfungen aufklären, dürfen mögliche Nebenwirkungen nicht verschwiegen werden. Am häufigsten treten Schmerzen an der Einstichstelle oder Fieber auf.

Eins zu einer Million

Diese Beschwerden sind zwar lästig, in der Regel aber von kurzer Dauer. Die gefürchteten Impfschäden, sprich bleibende gesundheitliche Einschränkungen, sind zum Glück mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million extrem selten. Das Thema Impfungen erscheint medizinisch nicht vorgebildeten Personen oft unübersichtlich. Deshalb setzt sich unser Verein Impfaufklärung in Deutschland e.V. für ausführliche Information ein. Unser Ziel: Aufklärung auf wissenschaftlicher Basis, die jedem eine wohlinformierte Impfentscheidung ermöglicht.

Die Autorin Katja Mauerer ist Medizinstudentin und Mitglied der Regensburger Lokalgruppe des Vereins Impfaufklärung in Deutschland e.V.

