Corona Impfstoff in den USA noch vor der Wahl? Donald Trump spricht von Oktober und setzt damit Amerikas Pharma-Bosse unter Druck. Doch wie weit sind die Forscher wirklich?

Von Thomas Spang

Merken

Mail an die Redaktion Sollte es einen Impfstoff vor den US-Wahlen geben, könnte es politische Auswirkungen haben. Foto: Ted S. Warren/dpa

Washington.Donald Trump erhöht den Druck: Vor dem Hintergrund der außer Kontrolle geratenen Pandemie mit mehr als 6,1 Millionen Infizierten kündigte der US-Präsident Trump nun an, bereits „in ganz kurzer Zeit“ einen Impfstoff gegen Covid-19 zu haben. „Das könnte vielleicht schon im Monat Oktober passieren.“ Doch wie weit ist die Entwicklung in den USA wirklich. Die Chefs von neun großen Impfstoff-Hersteller antworteten am Montag auf die Nachrichten aus dem Weißen Haus.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

##### ############ #####

#### ######### ###### ### „##### #“ ####### ## ### ### ### ######### ### ########## ##### ############ ### ###### ##### ######## ######### #####. ### ########## ### ### ########### ### ######### ### ### ####### ######### ### ### ########### ##### ##########, ##### ## ## ### ######### ##### ### ########### „#########-###### ###### ####### ### ### ############“.

## ### ############## ####### ### ############ ### ###########, ####### & #######, #####, ####### ### #######, ###### ### ### ### ## ###################### ########### ###### ######, ########, ###### ### ###############. „### #######, #### ###### ########### #### ########, ### ######### ### ############## ## ### ######### ################# ### ############ ####### ## #######, ##### ### #####-##-########## ######### ### ######### ########## ######.“

######### ### ##### ###### ### ### „##### ####### ##########“ ######## ## ### ######### ### ######-###’# #### ######## ### ### ########### #####, ######### ####### ##### ######### ###############. „### ##### ##### #################### ### ####### ### ###### ###### ######## ## #######.“ #### ####### ##### ####### ### ###### ############### ############ ### ############## „##################“ ##### ### ################## ###.

### ######### ###### #### ### ############, #### ## ### ############### ### ################## ####### ## ###### #### #### ###########, ##### ##### #########.

### ##### #### ##### ### ################## ### ########## ##### ##########, ##### ### #### ########## ### ########## ### ### ###### ## #. ######## ###### ## #####. ### ##-########### ### „######### #### #####“, ### ### ##### ### #########-########### #########, ###### ######, #####, ## ### „#### ################“, #### ### ######### ####### ### ### ###### ###### ###. „### ####### ##### #### ####, #### ######.“

### ###### „####### ####“ ###### ###### ######## ## ##### ######### ### ###, ### ##### ###### ##### ######## ############ ######### ##### ######. „### ### ######, ### ######, #### ### ################### ##########“, ######## ###### ## ### ###### ### ########### ### ### ######### ########. „### ###### ### #####.“

######## ### ### ############ ####### ######### ### ### ########## ########## ###### #### ##### ########-######## ### ########## ###### ###### #### ######## ####### ### ############### ##### ### ####### ### ####### ### ############# ### ##### ##### ## ###########. „### #### ### ## ###### ###########, ### ### ####, #### ### ##### ## ##### #######.“