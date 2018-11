In der Zwickmühle

Die SPD hat ziemlich viele Fehler gemacht in der letzten Zeit. Einer davon war, das Amt des Bundesfinanzministers für sich zu beanspruchen. Natürlich ist der höchste Kassenwart ein Amt mit hoher Bedeutung; aber als Hüter des Staatshaushalts ist es schwer, Politik zu machen, die die Menschen als sozialdemokratisch identifizieren können. Das gilt nun auch für die Reform der Grundsteuer.

Die einzige Chance, die der SPD-Mann hat, ist, eine wirklich gerechtere Lösung zu präsentieren, die unterm Strich die Einkünfte aus der Grundsteuer nicht mindert – was wie ein Ding der Unmöglichkeit klingt.



Aus Sicht der klassischen Sozialdemokratie müsste man eigentlich gegen eine solche Steuer sein, geht sie doch auch zulasten der Mieter und damit auch um solche, die schon oft genug Probleme haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Kein Wunder, dass es ein AfD-Politiker war, der die generelle Abschaffung der Steuer fordert. Sowas ist nun einmal populär – und leider klassischer Populismus, denn die Grundsteuer ist für Städte und Gemeinden eine wichtige Einkommensquelle. Insofern ist eine Abschaffung keine Lösung und darum geht es auch gar nicht. Scholz ist in der Pflicht, die Steuer zu reformieren. Aber alles, was mit Steuern zu tun hat, hat immer den Geruch von Mehrausgaben für den Bürger. Da mag Scholz noch so viel beteuern, dass dem nicht so ist. Die einzige Chance, die der SPD-Mann hat, ist, eine wirklich gerechtere Lösung zu präsentieren, die unterm Strich die Einkünfte aus der Grundsteuer nicht mindert – was wie ein Ding der Unmöglichkeit klingt.

Die SPD sucht sich selbst

Das Dilemma der SPD ist weiterhin dasselbe: Sie arbeitet hart in dieser Koalition, um die ihren Ministerinnen und Ministern übertragenen Aufgaben zu bewältigen – und profitiert davon nicht im Geringsten. Im Gegenteil verlieren die Genossen Stimmen und Zuspruch, weil sie mit ihren Themen nicht zu ihrer Zielgruppe durchdringen können. Und damit sind wir beim eigentlichen Problem: Es gibt auch in den Reihen der SPD-Wähler sicher solche, die eine Reform der Grundsteuer zu ihrem Vorteil begrüßen würden, eben weil sie vielleicht Haus und Grund besitzen und gefühlt zu viel Steuer dafür zahlen. Und es gibt eben solche, für die jeder Anstieg von Nebenkosten existenzbedrohend sein kann. Beide potenzielle Wählerschichten haben in der Parteienlandschaft Alternativen – und nutzen sie auch. Zurück bleibt eine SPD, die sich selbst sucht.

