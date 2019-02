Außenansicht INF-Vertrag: Wettrüsten verhindern Ein neues Aufrüsten muss vermieden werden. Dazu ist gleichzeitig eine geschlossene Nato und eine offene Tür zum Kreml nötig.

Von Reinhard Meier-Walser, Politologe

Reinhard Meier-Walser leitet die Akademie der Hanns-Seidel-Stiftung in München und lehrt Internationale Politik an der Uni Regensburg.

Nachdem die USA Moskau bereits seit Jahren vorwerfen, den bilateralen INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen systematisch zu verletzen, hat Präsident Trump nun einen Schlussstrich gezogen und den Vertrag gekündigt. Russland reagierte mit einer, so Staatschef Putin, „symmetrischen“ Antwort. Damit ist das Ende des im Jahre 1987 vereinbarten Verbotes der Entwicklung und der Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern so gut wie sicher. Zwar bleibt noch eine sechsmonatige Übergangsfrist, die für neue Verhandlungen genutzt werden könnte. Die vergangenen Monate haben jedoch gezeigt, dass weder die USA noch Russland an einer Beschneidung ihrer Rüstungsambitionen interessiert sind, solange China, Nordkorea, Indien und Pakistan weitgehend unkontrolliert nuklear aufrüsten können.

Der Streit um den INF-Vertrag geht bis 2013 zurück, als die Obama-Administration Moskau beschuldigte, einen atomaren Marschflugkörper mit der Nato-Bezeichnung „SSC-8“ entwickelt und getestet zu haben, der eine Reichweite von 2500 Kilometern habe und nahezu ganz Europa bedrohen könne. Russland leugnete zunächst die Existenz, später hieß es, der Flugkörper fliege lediglich 480 Kilometer und verletze damit den Vertrag nicht.

Um zu vermeiden, dass dem Ende des INF-Vertrages ein neues (nukleares) Wettrüsten in Europa folgt, muss erstens die Nato, die Washington ihre Solidarität erklärt hat, Geschlossenheit bewahren, auch wenn nicht alle Partner der USA Trumps Schritt (und Putins analoge Antwort) befürworten. Zweitens dürfen in der Debatte über eine nukleare Aufrüstung Europas keine hitzigen Entscheidungen getroffen werden, die mit Blick auf Europas Sicherheit kontraproduktiv sein könnten. Und drittens muss ungeachtet einer konsequenten und geschlossenen Haltung gegenüber Russland die Tür zum Kreml offenbleiben, zumal in zwei Jahren der zwischen Washington und Moskau geschlossene Vertrag zur Reduzierung strategischer Nuklearwaffen ausläuft. Sollte eine Erneuerung dieses Abkommens nicht gelingen, gäbe es zum ersten Mal seit fast 50 Jahren keinerlei nukleare Rüstungskontrolle zwischen den beiden hochgerüsteten Atommächten.

