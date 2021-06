Verbrechen Interpol nimmt 800 Menschen fest Interpol hat in einer großen Operation auf einen Schlag rund 800 Personen aus über 100 Ländern festgenommen.

Interpol-Ermittlern ist ein Schlag gegen das internationale Verbrechen gelungen. Foto: ap

Den Haag.Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol bei einem Einsatz gegen das Organisierte Verbrechen mehr als

800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen. Es sei eine der bislang größten Polizei-Operationen gewesen, teilte Europol am Dienstag in Den Haag mit.(dpa)