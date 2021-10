Konflikte Iran will Libanon weiteres Öl liefern Der Iran will trotz der US-Sanktionen weiteres Öl in den Libanon liefern, der in einer Wirtschafts- und Finanzkrise steckt.

Mail an die Redaktion Außenminister Hussein Amirabdollahian traf sich am Freitag mit Hassan Nasrallah, Chef der mit dem Iran verbündeten Hisbollah (Bild). Foto: Bilal Hussein/picture alliance/dpa/AP

Beirut.Trotz bestehender US-Sanktionen will der Iran dem krisengeplagten Libanon weiteres Öl liefern. Das kündigte der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian am Freitag bei einem Besuch in Beirut an. Dort traf er Hassan Nasrallah, Chef der mit dem Iran verbündeten Hisbollah. Künftige Lieferungen würden „hoffentlich innerhalb des Rahmens von Protokollvereinbarungen zwischen beiden Ländern“ stattfinden. Neue Treibstoff-Lieferungen aus dem Iran über Syrien werden bereits in den kommenden Tagen im Libanon erwartet. Mitte September war die erste Lieferung eingetroffen.

Täglich lange Schlangen vor Tankstellen

Der Libanon leidet seit rund zwei Jahren unter der schwersten Wirtschafs- und Finanzkrise seiner Geschichte. Mittlerweile leben rund drei Viertel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Weil die Devisen zur Neige gehen, fehlt Geld für den Import von Öl und anderen lebenswichtigen Gütern. Täglich kommt es vor Tankstellen zu langen Schlangen verzweifelter Autofahrer, die auf Benzin hoffen.

Nach Worten Amirabdollahians will der Iran im Libanon auch zwei Kraftwerke zur Stromerzeugung bauen lassen. Zudem sei Teheran bereit, bei der Versorgung mit Medizin und Lebensmitteln zu helfen und eine U-Bahn zu bauen. Den USA warf Amirabdollahian vor, einen „Wirtschaftskrieg“ gegen den Libanon zu führen und das kleine Land zu „belagern“. (dpa)