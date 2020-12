Aussenansicht Irreführende Awards Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist der begehrteste unter den über 140 Awards, die in Deutschland verliehen werden.

Jürgen Stellpflug, Verbraucherschützer

Regensburg.Der Preis wird seit 2008 in verschiedenen Kategorien wie „Deutschlands nachhaltigste Großunternehmen“ vergeben. Doch schon solche Bezeichnungen sind schlicht Irreführung. Denn für die Auszeichnung werden keineswegs alle Unternehmen geprüft. Wer den Preis haben will, muss sich bewerben. Wie viele der 3000 Großunternehmen in Deutschland mit mehr als 1000 Mitarbeitern das für 2020 gemacht haben, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber insgesamt waren es für alle zwölf Preiskategorien nur gut 800.

Die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises hatte BASF schon 2015 „zu den Top 3 in der Kategorie Deutschlands nachhaltigste Großunternehmen“ ausgerufen. Im selben Jahr belegte der weltgrößte Chemiekonzern der Universität von Massachusetts Amherst zufolge Platz fünf der größten Luftverschmutzer und Platz 13 der größten Wasserverschmutzer – weltweit.

Unternehmen müssen sich bewerben

Auch für den CSR-Preis der Bundesregierung müssen sich die Unternehmen bewerben. Für 2020 haben das gerade einmal 163 getan. „Mit dem CSR-Preis sollen herausragende Beispiele gesellschaftlicher Verantwortung honoriert werden: Ausgezeichnet werden Unternehmen, die vorbildlich faire Geschäftspraktiken und eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik umsetzen, natürliche Ressourcen sparsam nutzen, Klima und Umwelt schützen“, heißt es auf der Internetseite. Daher stellt sich die Frage, wie BASF den Preis im Jahr 2020 bekommen konnte.

Ist der Konzern doch einer der weltweit größten Pestizidhersteller. So beklagte der brasilianische Aktivist Alan Tygel, Mitglied der permanenten Kampagne gegen Agrargifte, auf der BASF-Hauptversammlung 2019: „Laut dem brasilianischen Register für Agrargifte des Landwirtschaftsministeriums ist BASF aktuell mit 113 Pestiziden für den Vertrieb registriert. Darunter finden sich 45 Produkte, in denen elf aktive Wirkstoffe sind, die in der EU verboten sind.“

Kein Abbild der Wirklichkeit

Fazit: Viele Nachhaltigkeitspreise haben mit der Wirklichkeit in vielen Unternehmen nichts zu tun. Zum Glück lassen sich Verbraucher durch solche Auszeichnungen nicht täuschen, sondern kaufen Produkte und Dienstleistungen auf Grund von Qualität, Preisen und Service.

Der Autor ist Mitglied der Verbraucherkommission des Landes Baden-Württemberg und Chefredakteur von www.testwatch.de.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.