Politik Ismail Ertug zum Fraktionsvize gewählt Der Amberger SPD-Politiker, der für die Oberpfalz und Niederbayern im Europäischen Parlament sitzt, bekommt wichtigen Posten.

Mail an die Redaktion Ismail Ertug wurde zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Foto: Helmut Schug

Regensburg.Der Amberger Ismail Ertug ist am Mittwoch in Brüssel in den Vorstand der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament gewählt worden. Das gab die SPD in einer Pressemitteilung bekannt. Ertug sitzt für die Oberpfalz und Niederbayern im Europäischen Parlament.

„Ich danke meinen Fraktionskolleginnen und -kollegen für die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen. Es ist eine riesige Chance, an entscheidender Stelle Verantwortung zu übernehmen“, sagt der SPD-Politiker laut Mitteilung.

Ismail Ertug löst anderen Deutschen ab

Vor allem folgende politische Herausforderungen würden im Europäischen Parlament auf ihn warten: Die Anhörungen der neuen Europäischen Kommission beginnen in Kürze, auch der Brexit beschäftigt das Parlament weiterhin.

Als Fraktionsvize löst er seinen Kollegen Bernd Lange als deutschen Vertreter im Vorstand der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament ab. Dieser wurde als Vorsitzender des Handelsausschusses wiedergewählt.

Ertug ist seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments. Sein Hauptaufgabengebiet war bisher der Verkehrsbereich. (am)

