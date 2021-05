Aussenansicht Israel braucht Solidarität Israelische Zivilisten – Frauen, Männer und Kinder – leiden weiterhin unter einem ständigen Beschuss mit Raketen.

Sandra Simovich, Diplomatin

Israel wird angegriffen und die Gewalt, die sich heute in Jerusalem und dem ganzen Land entfaltet, wird von der Terrororganisation Hamas organisiert. Israel braucht jetzt Solidarität. Israelische Zivilisten – Frauen, Männer und Kinder – leiden weiterhin unter einem ständigen Beschuss mit Raketen. Die palästinensische Terrororganisation Hamas feuert diese Raketen aus Wohngebieten in Gaza ab und missbraucht die eigene Bevölkerung als menschliches Schutzschild. Eine weitere Nacht, in der israelische Familien in Bunkern schlafen müssen, ein weiterer Tag, an dem israelische Kinder nicht zur Schule gehen können und sich fürchten.

Die Hamas tut alles, was in ihrer Macht steht, um die Situation zu eskalieren. In den letzten Tagen nehmen sie Jerusalem ins Visier, die Stadt, die für uns alle – Juden, Christen und Muslime – von größter Bedeutung ist. Die Hamas zielt auf israelische Zivilisten und nimmt billigend in Kauf, auch die Altstadt Jerusalems mit ihren Heiligen Stätten und auch die arabische Bevölkerung zu treffen. Diese Situation ist leider kein Novum für all die Zivilisten in Ashkelon und den vielen Gemeinden in Israel, die sehr nahe an Gaza liegen, die seit vielen Jahren unter dem Trauma leiden, tagtäglich mit Raketen rechnen zu müssen.



Appell an internationale Gemeinschaft

Israel hat das volle Recht, sein Volk zu verteidigen, und die israelische Armee wird, wie immer, alles dafür tun. Nicht, weil wir kämpfen wollen. Wir würden viel lieber ein friedliches Leben führen, in dem alle Ressourcen für weitere Entwicklung und Wohlstand eingesetzt werden können. Leider haben wir aber nicht das Privileg, in der friedlichen Nachbarschaft Europas zu leben. Israel liegt neben dem Gazastreifen, der Heimat mehrerer Terrororganisationen, die von der Hamas kontrolliert werden.

Sie ziehen es vor, das Geld, das sie so dringend für die Bekämpfung von Corona, die Impfung der Bevölkerung und die Verbesserung ihres Lebens benötigen, dafür auszugeben, Raketen auf die israelische Bevölkerung abzuschießen. Wir appellieren an die internationale Gemeinschaft, die palästinensische Führung aufzufordern, die Ruhe in Jerusalem wiederherzustellen und die Aufstachelung durch terroristische Gruppen zu verhindern. Die Hamas muss ihre terroristischen Aktivitäten zum Wohle der israelischen wie auch der palästinensischen Bevölkerung sofort einstellen.

Autoreninformation:



Die Autorin (Foto: Lovrincevic/Generalkonsulat) ist Generalkonsulin Israels in München.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.