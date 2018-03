Schule Ist „Digitale Bildung“ völliger Unsinn? Beim schulischen Lernen kommt es vor allem auf die Lehrer an. Analoge Lehrmethoden dürfen nicht verdrängt werden.

Erich Einwachter

Regensburg.Der Begriff „ Digitale Bildung“ ist natürlich Unsinn. Bildung ist ja nicht selbst digital. Stattdessen kann man fragen: Was kennzeichnet Bildung in einer Zeit, die stark durch Digitalisierung geprägt ist? Betrachten wir die Wirksamkeit digitaler Medien in Bildung und Unterricht. Die neue Studie der Bertelsmann Stiftung „Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht?“ untersucht die Wirkungen auf der Ebene des Individuums und in der Perspektive von Metaanalysen (Big Data). Erfahrene Pädagogen wird nicht überraschen, wenn die Autoren feststellen, dass von digitalen Medien ein höherer Lernerfolg nur dann zu erwarten ist, wenn Text und Bild integriert präsentiert werden.

Beim Betrachten von Metaanalysen zur Wirksamkeit von digitalen Medien, werden nur „mittlere bis kleine Effektstärken“ berichtet . Vergleicht man dies mit Metastudien des neuseeländischen Pädagogen HATTIE (2009), so stellt man fest, dass die Ergebnisse einander in etwa entsprechen. HATTIE schätzte, dass die Stärke der Effekte digitaler Medien dem entspricht, was eine Lehrkraft auch ohne digitale Medien erzielen könnte: „any influences in this zone are similar to what teachers can accomplish in a typical year of schooling“. HATTIE hatte sehr viele Untersuchungen zusammengefasst (BIG DATA ) und kam zu dem Ergebnis: „Beim schulischen Lernen kommt es auf den Lehrer an!“ Welche Überraschung!

An zweiter Stelle nannte aber HATTIE die kognitiven Entwicklungsstufen nach PIAGET! Diese grundlegenden entwicklungspsychologischen Grundsätze sind vielfach in Vergessenheit geraten. Sonst würde die pädagogische Praxis von der Kita über den Kindergarten zur Grundschule und zu den weiterführenden Schulen teilweise anders aussehen – und mit besseren Ergebnissen! Nur ein Beispiel: In der Phase des „konkreten Denkens“ sollen die „Kulturtechniken“ (Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichnen) konkret erworben werden. Lehrer beklagen, dass Schüler kaum noch mit der Hand schreiben können. Das Tippen auf der Tastatur, das Wischen über die Oberfläche des Smartphones haben die Handschrift ersetzt. „Schreiben nach Gehör“ hat die Rechtschrift verdrängt. Mit Neid sehen wir auf Kulturen, bei denen die Schönschrift hoch in Kurs steht. Hat das Schreiben, Malen und Zeichnen von Hand nicht einen fast religiösen Aspekt ? Vor kurzem wurden die Ergebnisse der Internationalen Grundschule-Lese-Untersuchung (IGLU ) des Jahres 2016 bekannt. Die Leseleistung deutscher Grundschüler sind im internationalen Vergleich schlechter geworden. Zwanzig Staaten hatten 2016 höhere Werte als Deutschland. Das sind nun Defizite im Bereich des analogen Lernens (Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichnen ). Die zu starke Einbeziehung digitaler Medien könnte hier geradezu kontraproduktiv sein. Das computerbasierte Lesen und Lernen ist allerdings schon Teil unserer Lebenswirklichkeit und wird es auch bleiben. Beim schulischen Lernen wären wir allerdings gut beraten, bei den bewährten analogen Lehrmethoden zu bleiben.