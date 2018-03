Parlamentswahl Italien: Die Populisten triumphieren Die Fünf-Sterne-Bewegung feiert sich als Wahlsieger. Doch auch die fremdenfeindliche Lega meldet Anspruch auf die Macht an.

Von Julius Müller-Meiningen

Mail an die Redaktion Er will in Rom regieren, braucht dazu aber einen Partner: Luigi Di Maio, Spitzenkandidat der Fünf-Sterne-Bewegung Foto: Andrew Medichini/AP/dpa

Rom.Bei den Parlamentswahlen in Italien am Sonntag haben populistische Parteien eine klare Mehrheit erzielt. Die vom Komiker Beppe Grillo gegründete, systemkritische Fünf-Sterne-Bewegung kam Hochrechnungen zufolge auf 32 Prozent der Stimmen. Als zweiter großer Wahlsieger gilt die rechtspopulistische Lega, die laut vorläufigen Ergebnissen 18 Prozent der Stimmen erreichte und in einer Mitte-Rechts-Allianz angetreten war. Klarer Verlierer sind die Erben der Volksparteien in Italien. Vor allem die gemäßigt linke Demokratische Partei von Parteichef Matteo Renzi, die in den vergangenen fünf Jahren drei Ministerpräsidenten stellte, musste mit 19 Prozent eine herbe Niederlage einstecken. Auch Silvio Berlusconis Forza Italia schnitt mit rund 14 Prozent schlecht ab.

„Wir sind die absoluten Gewinner dieser Wahlen“, sagte der Spitzenkandidat der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio auf einer Pressekonferenz am Montag. Die Bewegung repräsentiere nach diesem Erfolg „die gesamte Nation“. Der 31-jährige Di Maio, der in der abgelaufenen Legislaturperiode stellvertretender Parlamentspräsident war, kündigte an, die von ihm geführte Partei sei bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. „Wir fühlen uns bereit, eine Regierung zu stellen“, sagte er. Man wolle sich über diese Frage „mit allen politischen Kräften“ auseinandersetzen. In keiner der beiden Parlamentskammern verfügt die Fünf-Sterne-Bewegung alleine über die notwendigen Sitze und ist deshalb auf Verbündete angewiesen. Eine erste Probe der neuen Machtverhältnisse in Rom wird bei der Wahl der Vorsitzenden von Abgeordnetenhaus und Senat ab 23. März erwartet.

Bedingungsloses Bürgergehalt?

Bislang lehnte die 2011 gegründete Fünf-Sterne-Bewegung jede Zusammenarbeit mit anderen Parteien ab. Diese Haltung scheint sie nach dem Wahlerfolg vom Sonntag aufgegeben zu haben. Im Wahlkampf hatte die Bewegung die Einführung eines bedingungslosen Bürgergehalts von mindestens 780 Euro monatlich, Steuersenkungen und die Eindämmung der Immigration versprochen. Wie überhaupt eine Regierungsmehrheit angesichts von nunmehr drei politischen Blöcken zustande kommen soll, ist derzeit völlig offen. Beobachter erwarten ein wochenlanges Taktieren der Parteien und ihrer Protagonisten.

Der Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, wies gestern in Mailand Spekulationen über eine gemeinsame Regierung von Fünf-Sterne-Bewegung und Lega zurück. Millionen Italiener hätten seine Partei damit beauftragt, Italien „von Unsicherheit und Instabilität zu befreien“. „Über die Italiener entscheiden die Italiener und nicht Berlin, Paris, Brüssel“ oder die Finanzmärkte, sagte Salvini. Die Lega, die vor den Wahlen erstmals ihren Namenszusatz „Nord“ aus dem Parteinamen strich und italienweit angetreten war, hatte im Wahlkampf vor allem gegen Immigranten Stimmung gemacht und die sozialen Schieflagen in Italien angeprangert. „Ich bin und bleibe Populist“, sagte Lega-Chef Salvini.

Das starke Abschneiden europakritischer Parteien sorgt für Unruhe in Brüssel:

Sorge in Brüssel Das starke Abschneiden europakritischer und EU-feindlicher Parteien in Italien hat in der Europäischen Union Besorgnis ausgelöst. „Das ist ein weiterer Warnruf, dass Politik die großen Probleme lösen muss, wie die Sorgen vor übergroßen Migrationsströmen oder die Wirtschaftsentwicklung“, erklärte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber.

Der SPD-Europapolitiker Jo Leinen sprach von einem „Weckruf für Europa“. Der Grünen-Politiker Sven Giegold erklärte: „Der Triumph europakritischer Parteien ist auch eine Quittung für die deutsche Europapolitik.“ (dpa)

Renzi kündigt Rücktritt an

Salvini bekräftigte die vor der Wahl gebildete Koalition der Lega mit Berlusconis Forza Italia und der nationalistischen Partei „Brüder Italiens“. Die Allianz kommt insgesamt auf gut 37 Prozent. Für die Bildung einer Regierung wären hingegen 40 Prozent notwendig. Sowohl die Mitte-Rechts-Koalition als auch die Fünf-Sterne-Bewegung forderten Staatspräsident Sergio Mattarella indirekt auf, ihnen ein Mandat zur Regierungsbildung zu erteilen.

Als mitentscheidend bei diesem Prozess gilt die Entwicklung in der Demokratischen Partei (PD). Schon in der Wahlnacht sprach der stellvertretende Vorsitzende, Landwirtschaftsminister Maurizio Martina, von einer „klaren Niederlage“. Die PD erreichte 19 Prozent der Stimmen, auch die Mitte-Links-Koalition aus PD und verschiedenen Kleinparteien kommt nicht über 23 Prozent der Stimmen hinaus.

Nach der historischen Schlappe der Sozialdemokraten hat Matteo Renzi seinen Rücktritt vom Parteivorsitz der PD angekündigt. Die Niederlage zwinge die Partei, eine neue Seite aufzuschlagen, sagte Renzi am Montag in Rom.

