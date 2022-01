Politik Italien: Neuer Staatspräsident gesucht Die Amtszeit von Sergio Mattarella geht zu Ende. Könnte der jetzige Premier Mario Draghi ein geeigneter Nachfolger sein?

Von Julius Müller-Meiningen, Korrespondent für Italien und den Vatikan

Merken

Mail an die Redaktion Das italienische Parlament wird ab Montag, 24. Januar, einen neuen Staatspräsidenten wählen. Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Rom.An diesem Montag ab 15 Uhr beginnt in Italien eine neue politische Phase. Im Palazzo Montecitorio, auf dem ehemaligen Marsfeld, kommen die 1009 Delegierten zusammen, um den nächsten italienischen Staatspräsidenten zu wählen. Sergio Mattarella ist nur noch bis zum 3. Februar im Amt. Wie wichtig die Aufgabe ist, zeigte sich vor allem in den letzten der sieben Jahre seiner Amtszeit.

Im vergangenen Februar, nach dem Rücktritt von Premierminister Giuseppe Conte, nominierte der Staatspräsident den ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, als Premier. Der versammelte fast alle Parteien in einer Regierung, das Staatsoberhaupt hatte den 74-Jährigen vorgeschlagen. In politischen Krisen, und die gibt es im italienischen Politikbetrieb zuhauf, ist der Staatspräsident entscheidend.

Das politische System Italiens Staatspräsident: Staatsoberhaupt ist in Italien der Staatspräsident. Er nimmt repräsentative Funktionen wahr, beteiligt sich an der Regierungsbildung und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Noch bis Februar bekleidet der parteilose Sergio Mattarella dieses Amt.

Ministerpräsident: Der Präsident des Ministerrats ist der Regierungschef der Italienischen Republik. Der Ministerpräsident wird zunächst vom Staatspräsidenten ernannt und danach von beiden Kammern des Parlaments mittels Vertrauensvotum in namentlicher Abstimmung bestätigt. Aktuell bekleidet der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, dieses Amt.

Der besonnene und vertrauenswürdige Christdemokrat Mattarella wirkte in seiner Amtszeit wie eine perfekte Verkörperung des Staatsoberhaupts. Krisensituationen löste er souverän und mit ruhiger Hand. Dazu gehörte etwa auch das erste Mandat für Giuseppe Conte, dessen Fünf-Sterne-Bewegung ab 2018 zusammen mit der Lega regierte. Mattarella, das pfiffen die Spatzen in Rom damals von den Dächern, schaltete sich intensiv in die Regierungsbildung ein.

Aggressiven Europaskeptikern und Anti-Euro-Politikern soll er Regierungsämter verweigert haben. So weit reicht der informelle Einfluss des italienischen Staatsoberhaupts. Mattarellas Vorgänger Giorgio Napolitano beschleunigte das Ende der vierten Regierung Silvio Berlusconis und nominierte auf dem Höhepunkt der Schulden- und Finanzkrise Ex-EU-Kommissionschef Mario Monti.

Dass der Medienmogul Berlusconi am Wochenende auf seine Kandidatur verzichtete, sorgte in Italien überwiegend für Erleichterung. Der 85-Jährige Skandal-Politiker und verurteilte Steuerbetrüger hatte sich selbst als Kandidaten für das höchste Staatsamt ins Spiel gebracht. „Ich habe entschieden, einen anderen Pfad einzuschlagen auf dem Weg der nationalen Verantwortung und bitte darum, zu verzichten, meinen Namen als Präsident der Republik vorzuschlagen“, ließ Berlusconi am Samstag wissen. Dabei wusste alle Welt: Der Ex-Cavaliere hätte wohl nicht genügend Stimmen zusammenbekommen.

Zur Wahl versammeln sich 630 Abgeordnete, 315 Senatoren, sechs Senatoren auf Lebenszeit sowie 58 Delegierte der Regionen, insgesamt 1009 Personen. In den ersten drei Wahlgängen ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, ab dem vierten Wahlgang genügt die absolute Mehrheit.

Wer soll auf Draghi folgen?

Wie es heißt, war Berlusconi bei seiner Stimmensuche nicht in die Nähe der dafür notwendigen 505 Stimmen gekommen. Seit Sonntag läuft die Suche nach einem geeigneten Kandidaten auf Hochtouren. Normalerweise wird eine parteiübergreifend anerkennte Persönlichkeit gewählt, noch nie war es eine Frau. Der sozusagen natürliche Kandidat für die Nachfolge Mattarellas wäre Premier Mario Draghi. Doch der Wechsel des 74-Jährigen vom Palazzo Chigi hinauf in den Amtssitz des Staatspräsidenten am Quirinal hätte schwerwiegende Folgen. Draghi könnte dann zwar sieben Jahre lang Italien mit Weitsicht in Krisensituationen führen. Wer aber würde ab Februar seine Nachfolge als Regierungschef antreten?

Der italienische Premier Mario Draghi gilt vielen als geeigneter Kandidat für das Amt des Staatspräsidenten. Aber wer soll sein Nachfolger sein? Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Italien erholt sich gerade von einem schweren Konjunktureinbruch, die 191 Milliarden Euro umfassenden Corona-EU-Hilfen sind verantwortungsvoll zu investieren, zahlreiche Reformprojekte auf den Weg gebracht. Dem ehemaligen EZB-Chef gelingt es, seine Rechte und Linke umfassende Vielparteienregierung zusammen zu halten, anderen Politikern wird das nicht zugetraut. Draghis Wechsel ins Amt des Staatspräsidenten birgt also große Risiken. 2023 endet zudem die Legislatur, es stehen Parlamentswahlen an. Die Parteien werden schon bald in den Wahlkampfmodus umschalten, die rechte Lega sowie die postfaschistischen Fratelli d’Italia, die derzeit zusammen auf rund 40 Prozent der Wählerstimmen kämen, spekulieren sogar auf vorgezogene Neuwahlen, sobald Draghi die Regierung verlässt.

Draghis Wechsel birgt Risiken

Letztendlich kreist die Wahl auch um die Frage, wo Mario Draghi besser zu gebrauchen ist: noch ein Jahr als Koordinator im Ministerrat oder sieben Jahre lang als Krisenmanager im Hintergrund? Als mitbestimmend bei der Wahl gelten auch die zahlreichen Delegierten, die die Legislaturperiode in Frieden zu Ende bringen wollen. Draghis Wechsel ins höchste Staatsamt birgt das Risiko von Neuwahlen, die vielen Abgeordneten und Senatoren um jeden Preis vermeiden wollen. Infolge einer Reform werden nur noch die Hälfte aller Parlamentarier ins neue Parlament einziehen.

Wer also könnte statt Mario Draghi Italiens nächster Staatspräsident werden? Italiens Rechte verfügt in der Wahlversammlung nominell über 450 Stimmen und könnte, wenn sie sich denn einig wäre, einen Kandidaten lancieren. Doch Kandidatinnen wie Mailands frühere Bürgermeisterin Letizia Moratti oder die Berlusconi-treue Senatspräsidentin Elisabetta Casellati sind der Linken nicht vermittelbar. Der sozialistische Ex-Regierungschef und heutige Verfassungsrichter Giuliano Amato wird immer wieder als Kandidat genannt, die besten Chancen soll derzeit Pierferdinando Casini haben, 66 Jahre alt aus Bologna. Der frühere Vorsitzende des Abgeordnetenhauses und liberale Christdemokrat war einst Mitglied der Berlusconi-Allianz und kandidierte dann für die Sozialdemokraten.

Sollten sich die Parteien nicht einigen, gäbe es nur zwei Möglichkeiten. Ein unwahrscheinlicher Bittgang zu Amtsinhaber Sergio Mattarella, 80, er möge weiter amtieren. Oder eben doch Mario Draghi. Sein Wechsel ins höchste Staatsamt ließe die Regierung führungslos zurück. Die nächste Krise in Rom steht vor der Tür.