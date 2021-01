Rom.Italien ist das EU-Land mit den bislang meisten Todesopfern der Pandemie. Mehr als 75 000 Menschen starben an Covid-19. Nun ist die Impfkampagne angelaufen, weiterhin gibt es Ausgangssperren und starke Einschränkungen. Die römische Politik ist allerdings in erster Linie mit sich selbst beschäftigt. In diesen Tagen wird sich zeigen, ob das Land auch politisch tief in die Krise schlittert. Ein Kräftemessen zwischen zwei Männern mit starkem Geltungsbedürfnis, aber begrenztem Einfluss ist bereits in vollem Gange: Premierminister Giuseppe Conte und sein Herausforderer, Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi.

######## ########## ### ### ########### #########

### ##########, ## ##### #### ############## ### #######, ######## ####### ### ######## ### ##### ### ###### ### ######## ### ######### ######## ######## ########## ### ### ###########. ##### ######## ######## ### #### ### ########### ###### ######### ## ######. ### ### ####### ###### ######## #### ###### ##### #### ### ########## ### ##-############ ########, ### ### ######## ## ######### ###### ######## ######, ###### ### #####. ##-################# ###### #####, #### ### ############## „###### ####“ ###### ### ########## ######## ### ### ########### ###### #### ### ########## ### ### ########## ####, ### ### ####### ### ### #### ########## ##### ### ######### ### ########## #### ########## ####.

#### ####-##### ######### ### #### ######### ######### ######## ##### #### ##### #### ### ########## ### ##-###### ######### ######. ##### ###### ### ############### ### ###### ### ### #####. ###### ############## ### ########## ### ##-########### ### ## ### ############ ##### „####“. ### ############# ## #####?

## ### ##### #### ## #### ## ### ########## ########## ### ##########-###### ### #######. ##### ######## ##### ### ######### ### ### ## ########## #### ### ### ############ ###################### (###) ### ###################, ### ### ####-######-######## ### ############# ####### ###########. ### #########, ####### ########, #### ### ##### ############ ### ### „######“ ### #############, ############ ##### ### ########### ########### ## ######.

#### ##### ###### ######### #### #######

#### #### ############ ### ###### ## ######## ##### ### #######. ##### ##### ### ### #####, ########## ### #######, #### ### ##-################# ###### ######### ## ##### ##### ########## ###################### #### ##### #### ##### ######### ###. #### #### ## ### ### ############## #################### ####### ########### (##) ### ### ######## ### ############## „###### ####“. ##### ## ######### ######## ##### ### ##############. #### ##### ###### ######### #### #######, „###### ####“ ###### #### ######## ####### ### #### #######.

############ #####, ### #### ##### ### ############ ### ###### ########, #### ### ### ############## #### ### ################ ### ###### ############### ####-######-######## ########## ####, ##### #### ### ##########-######### ### ####### ### ### ####### #### ###### ######## ###.

### ####### #### ### ##### ###########, ######### ### ##################. ###### ### ################ ##### #### ##### ####### ########. ##### ##### #################, #### ### ########### ###### ### ## #### ##### #### ########## #########. #### ############# ######### ###### ## ### #### ######. ### #### #### ### #### ####, ###### ### ####### ##### ## #### ### ### #####.