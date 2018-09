Analyse Italien steht ein heißer Herbst bevor Nach 100 Tagen im Amt steht die Populisten-Regierung in Rom auf Kriegsfuß mit der EU. Sonst fällt die Bilanz eher karg aus.

Von Annette Reuther

Giuseppe Conte (rechts) ist offiziell Ministerpräsident von Italien, Innenminister Matteo Salvini inszeniert sich aber wesentlich erfolgreicher.

Rom.Es ist schon ein merkwürdiges Land, in dem den Regierungschef kaum einer kennt. Und in dem dessen Stellvertreter seinen Job erledigen. An der italienischen Politik konnte man schon seit Jahrzehnten einiges merkwürdig finden. Die Populisten-Regierung stellt allerdings so einiges in den Schatten. Dieses Wochenende sind die Fünf-Sterne-Protestbewegung und die rechte Lega seit 100 Tagen in Rom an der Macht. Es sind drei Monate voller Chaos, voller Drohungen und voller Schuldzuweisungen– vor allem in Richtung Europa. Der Rückhalt im Volk aber bleibt.

Offiziell ist der parteilose Anwalt Giuseppe Conte Ministerpräsident. Aber: „Die Leute nennen Conte den Stellvertreter seiner Stellvertreter“, sagt Lorenzo Pregliasco vom Wahlforschungsinstitut YouTrend. In Anlehnung an Donald Trump mischt vor allem Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini das Land auf und präsentiert sich als der starke Mann. Obwohl er zusammen mit dem Anführer der Fünf Sterne, Arbeitsminister Luigi Di Maio, eigentlich nur Vize-Premier ist. „Es geht nur darum, Schlagzeilen zu machen. Es geht nicht um Fakten“, sagt Wolfango Piccoli von der Denkfabrik Teneo.

Mal ist Salvini mit Shirt und Shorts beim Formel-1-Rennen in Monza, dann lässt er sich unter Sonnenschirmen am Strand interviewen oder schwimmt in Ex-Mafia-Pools. Er erklärt seinen „amici“, also Facebook-Freunden, warum er nicht aufgibt, warum sein Lieblingsfeind, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, ein Heuchler und die EU so überflüssig wie ein Kropf ist. Er, der hemdsärmelige „Capitano“, steht dem Volk nahe. Das ist die Botschaft, die Salvini so exzellent herüberbringt.

Dass er dabei stets die Grenzen des Anstands übertritt, den Nährboden für Rassismus bereitet, tut seiner Beliebtheit keinen Abbruch. Offenkundig mögen viele Italiener die Rolle ihrer Regierung als Spaltpilz Europas, die sich mit Erpressungsversuchen wie bei Schiffen mit Migranten international Gehör verschafft. Seine Lega liegt in Umfragen bei knapp 32 Prozent – bei der Wahl im März war sie auf 17 Prozent gekommen. Migranten beschimpft er als „Illegale“, als „Menschenfleisch“. Ermittlungen der Justiz wegen Freiheitsberaubung, weil er Migranten tagelang auf dem Schiff „Diciotti“ festgehalten hatte, schadeten ihm nicht.

Salvini habe nicht nur die Ambitionen, das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen, „er führt das Amt bereits aus“, sagt Piccoli. Das Nachsehen hat Sterne-Anführer Di Maio, der mit seinem Job im Arbeitsministerium bisher weniger punkten kann. Er fokussierte sich auf das sogenannte „Würde-Dekret“, in dem er Punkte der Arbeitsmarktreform der Vorgängerregierung rückgängig gemacht hat. Aber ansonsten zeichnet sich schon ein Mini-Sternenglühen ab – ihre Popularität sinkt leicht. Insgesamt kommt diese Allianz in Umfragen auf etwa 60 Prozent.

Bricht die Regierung auseinander? Koalitionsbruch: Immer wieder wird über einen möglichen baldigen Bruch der Koalition spekuliert. Doch auch eine Neuwahl würde nicht das Ende des lärmenden Populismus‘ bedeuten. Denn die Opposition kann die Uneinigkeiten der Regierenden derzeit nicht für sich nutzen.

Frühere Volksparteien: Die Sozialdemokraten verlieren sich in Grabenkämpfen, haben keine Führungsfigur und keinerlei Rückhalt im Volk. Die konservative Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat mit ihrem alternden Chef die Erneuerung verpasst. (dpa)

Es ist eine ungute Atmosphäre im Land, durchdrungen von Misstrauen und Hass, von Schuldzuweisungen und mangelnder Bereitschaft, selbst Verantwortung zu übernehmen. „Die Regierung hat in diesen Monaten nichts anderes getan, als die Öffentlichkeit mit einer diskriminierenden Sprache zu terrorisieren“, sagte Kumi Naidoo von Amnesty International der Zeitung „Repubblica“. Kein Wunder, dass Italien das Land in der EU ist, in dem die meisten Menschen eine Fehleinschätzung über die wahre Zahl der Migranten im Land haben.

Salvini rühmt sich damit, dass die Ankünfte in Italien durch seine Hafenblockade für Rettungsschiffe so niedrig wie seit fünf Jahren nicht mehr waren. In der Tat kamen im August nur noch 1491 Migranten an, im August des Vorjahres waren es noch 4317. Dass dabei vergleichsweise mehr Menschen auf der Fahrt über das Mittelmeer sterben, verschweigt Salvini.

Das Land hat andere Probleme als Migranten. Schrumpfende Geburtenrate, Bürokratie, schlechte Infrastruktur, jahrelange Gerichtsverfahren und ein unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Die Arbeitslosigkeit liegt immer noch bei mehr als zehn Prozent. „Der internationale Aufschwung und ein paar Maßnahmen der vorherigen Regierungen haben den Enthusiasmus einiger Unternehmer wieder entfacht“, sagte Giulio Pedrollo vom Industrieverband Confindustria. Aber das sei seit dem Frühjahr wieder dahin.

Im Herbst muss die Regierung die Karten auf den Tisch legen und die Haushaltsplanung für das nächste Jahr vorlegen. Ist der nächste Konflikt mit der EU vorprogrammiert? Die Parteien widersprechen sich in ihren Aussagen, ob sie die EU-Defizitregeln einhalten werden oder nicht. Da Italien so hoch verschuldet ist wie kaum ein anderes Land der Welt, sind große Sprünge kaum drin. Wahlversprechen wie die Flat Tax, also niedrigere Steuersätze, oder ein Bürgereinkommen werden schwierig umzusetzen seien.

An Kernpunkten wird deutlich, dass die Bündnisparteien vereint in der Uneinigkeit sind. Mega-Infrastrukturprojekte wie die Hochgeschwindigkeitsstrecke Lyon-Turin (TAV) lehnen die Fünf Sterne ab, genauso wie den Bau der Gaspipeline TAP. Die Lega ist dafür. Die Sterne finden Verstaatlichungen gut, wie bei der Krisenairline Alitalia und auch dem Brückeneinsturz von Genua, nach dem die Sterne am liebsten alle Autobahnen verstaatlichen würden – die Lega dagegen nicht.

