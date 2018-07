Musik Italienisches Lebensgefühl in Regensburg I Dolci Signori bescherten auf der Piazza im Gewerbepark ein Gefühl von Dolce Vita. Das italienische Flair erfasste alle.

Von Angelika Lukesch

Merken

Mail an die Redaktion I Dolci Signori begeisterten ihr Publikum beim Piazzafestival. Foto: Lex

Regensburg. „Cerco l estate tutto l’anno / a all’ improvviso eccola quà…“ Schon nach den ersten drei Worten und den ersten neun Tönen „Daaa-da da da da da da daaaa daaa“ weiß jeder auf der Piazza, dass nun DAS Sommerlied kommt, das den Traum von Italien, Sonne, Meer und Strand wie kaum ein anderer Song transportiert: „Azzurro“ erklingt und (fast) ist es egal, dass nicht Adriano Celentano auf der Bühne steht und seinen Jahrhundert-Hit mit Reibeisenstimme intoniert, sondern Rocky Verardo, Leadsänger der Italo-Pop-Gruppe „I Dolci Signori“. Verardo hat das passende Timbre in der Stimme, das italienische Blut in den Adern und die Lässigkeit der Bewegungen, die es braucht, damit die „Große italienische Nacht“ beim Piazza-Festival so richtig zünden kann.

I Dolci Signori sind wie immer Garanten für gute Stimmung, für ein gutes, optimistisches und durchaus sinnliches italienisches Lebensgefühl, für Vino und Amore. Schon als sie die Bühne betreten und das Publikum auf italienisch begrüßen, dann auf deutsch weitersprechen, ohne den charmanten italienischen Akzent zu verlieren, haben sie ihr Publikum mit Leichtigkeit für sich eingenommen. Die Musiker Rocky Verardo (Gesang), Gianni Carrera (Gesang und Gitarre), Michael Thomas (Schlagzeug), Richie Necker (Gitarre und Mandoline), Uli Zrenner-Wolkenstein (Bass) und Bernd Meyer (Piano und Akkordeon) nehmen ihr Publikum mit auf eine rasant-launige Reise durch den italienischen Pop.

Spätestens bei „Azzurro“ gehen die Hände hoch

Schlag auf Schlag sind italienische Top-Hits zu hören, bei denen die Zuhörer mitsingen oder auch – je nach Lust und Laune – mittanzen können. I Dolci Signori legen los mit Zuccheros Hit aus dem Jahr 1989 „Domenica“ und werden gefühlvoll mit Umberto Tozzis berühmtem Song „Gente di mare“ (1987). Spätestens bei „Azzurro“ gehen die Hände hoch und die Stimmung kocht über. Viele gutgelaunte Menschen singen lauthals mit. Lead-Sänger Rocky Verardo zeigt sich nicht nur als begnadeter Celentano-Interpret, sondern auch als Könner bei der Interpretation der Hits von Eros Ramazotti. Unter anderem intoniert er dessen erfolgreichen Song „Grazie di esistere“ (1996). Zuccheros romantischer Song „Senza una donna“ (1987) erklingt und die Herzen der Damen schmelzen.

Ein absoluter Italo-Pop-Klassiker ist „Americano“ aus dem Jahr 1955, mit dem die Dolci Signori ihr Publikum mitreißen. Neu im Repertoire haben die italienischen Gute-Laune-Musiker Lucio Dallas Song „Piazza grande“ aus dem Jahr 1979, den sie gekonnt präsentieren.

Viele weitere bekannte Songs folgen, ein Höhepunkt ist dabei natürlich das Potpourri von Celentano-Hits: Außer „Azzurro“ erklingen „Soli“ (1979) und „Una festa sui Prati“ (1968).

Mehr über das Festival auf der Piazza und Konzerte lesen Sie hier: Markus „The Voice“ Engelstädter erfüllt sich einen Traum.

Hier geht es zur Kultur.