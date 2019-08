Regierung Italiens Sozialdemokraten prüfen Regierung mit Fünf Sternen Zeit für weitere politische Spielchen hat Italien nicht. Der Staatspräsident will die Regierungskrise schnellstmöglich beenden. Welche Szenarien sind jetzt möglich?

Merken

Mail an die Redaktion Italiens Präsident Sergio Mattarella im Mai vergangenen Jahres während der damaligen Regierungskrise. Foto: Fabio Frustaci/ANSA/AP

Bündnis geplatzt: Giuseppe Conte (r) neben Matteo Salvini in der Abgeordnetenkammer in Rom. Foto: Gregorio Borgia/AP

Giuseppe Conte nach der Ankündigung seines Rücktritts als Regierungschef. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press

Rom.In der italienischen Regierungskrise haben sich die Sozialdemokraten (PD) für Verhandlungen über eine mögliche neue Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung geöffnet.

Die Partei sei bereit, zu prüfen, ob es Voraussetzungen für eine „Regierung der Umkehr“ gebe, sagte PD-Chef Nicola Zingaretti am Mittwoch nach einer Sitzung des Parteivorstands vor Journalisten. Das werde man den Staatspräsidenten Sergio Mattarella in den anstehenden Konsultationen wissen lassen.

Für mögliche Verhandlungen mit der bislang regierenden Fünf-Sterne-Bewegung stellte Zingaretti Bedingungen auf, unter anderem die „treue Mitgliedschaft“ in der Europäischen Union und eine Änderung der Migrationspolitik.

Die Fünf-Sterne-Bewegung regierte bislang mit der rechten Lega von Matteo Salvini. Salvini kündigte das Bündnis allerdings auf. Ministerpräsident Giuseppe Conte trat in der Folge am Dienstag zurück. Am Mittwoch und Donnerstag finden Gespräche zwischen dem Staatspräsidenten und Vertretern der Parteien in Rom statt.