Schleswig-Holstein Jamaika-Neuauflage im Norden gescheitert

Die Verhandlungsteams von CDU (M), FDP (R) und Grünen (L) sitzen in einem Konferenzraum im Maritim Hotel Bellevue Kiel. Elf Tage nach der Landtagswahl hatten CDU, Grüne und FDP Gespräche über eine Fortsetzung des Dreierbündnisses aufgenommen. Diese sind nun gescheitert.

Kiel.Nach einem gemeinsamen Sondierungsgespräch von CDU, Grünen und FDP ist eine Neuauflage der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein vom Tisch. Er bedaure dies außerordentlich, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstagabend in Kiel.