Nominierung Janet Yellen - Die Haushälterin Amerikas Sie soll als erste Frau das US-Finanzministerium leiten: Ex-Notenbank-Chefin Janet Yellen beeindruckte sogar Donald Trump.

von Thomas Spang

Merken

Mail an die Redaktion Die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen soll als erste Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen. Foto: Andrew Harnik/dpa

Washington.231 Jahre mussten vergehen, bevor mit Janet Louise Yellen eine Frau die Kontrolle über den Haushalt Amerikas übernehmen durfte. Mit der in Brooklyn zur Welt gekommenen, an der Brown-Universität ausgebildeten und in Berkeley als Professorin lehrenden Volkswirtin Yellen steht künftig eine Finanzministerin an der Spitze des „Treasury Departments“, die in ihrer langen Laufbahn viele Glasdecken durchbrochen hat.

############ #### #############-#######

########## ### ####### ##################### ## ##-##### ###### ### ###### ######### ### ############## ############ ### ### ######### ############### ### ##### ### ##### ######### #####, #### ### ##### ### ######## ######### ### ### ##### ### #####-, #####################- ### ################# ########## ######## ## ######## ### ######### ########### ###. #### ### ###### ##############, ### ### ### ######, ### ### ####### ### #############-######## ##### ######### ############ ### ### ### ## ### ######-#####, ### ########### ###### ####### ###### ##### ########### ####### ### ######## ########### ###. ### #### ### ######-##### ############ ###### #### #######, ## ### ### ######, ### ########## ### ######## ## ####### ###### ##########.

##### ### ###### ##### ### ########### ################ ### ### ############ ##### ## ############ ########### ######## ##### ############ ##### ### ######## ### ### ######### ### ####### ### ############## ########. ##### ### ### ## ######### ###### ## ##############, ### ### ### ##### ####, ######## ### ####### #####, #### ##### ### ###### ####.

„### ############ ### ###### ### ##### ####“, ######### ### #########-###### #### #. ####### ### ############# #### ### ##########, ### ### ################ ###### ######-, #######- ### ################### ###### ####. #### ##### ########### ### ### ### ############ #### ###### ## ### ########## „######### ###########“ ### ### ############ ### ########## ############ ### ### ########### ### ###### ## ### ############ ### ### ############### ###########.

########## ########## ### ###########

„##### ###### ###### ### ### #### ######“, #### #######, ### ### ###### ### ####-############ ## ### ### ######. „### ########## #### ### ## ###### ######### #### #######.“ ### ### #### ## ### ############## ####### ###### ####. ### ########## ########## ### ########### ### ##### ######### #################### ########## #### ########## ### „#######-######“-############### ### ######### #### #####. ############# ###### ### ### #### ###### ### ################# ### ##### ########### ####### ###### #### ########### ########### ####. ##### ###### ### ##### ######## ## ####### #### ##### ####### #######. ### ### ### ####### ########## ### ####### ###### ## ####, ######## #######, „### ###### ### ## ###### ############“.

## ##### #### ####### ###### #### #######-######### ### ## ### #### ####### ### ### ####### ##### #########. #### ###### #### ### ###### ########### ### ##################, ### ### ### ###### ### ############### ## ###### #### ##### #### ####### ############.

########### ### ###### ### ### ################ ### ######################### (####) ###### #######. ###### #### #### ####### ######### ## ### ######## ###### ####### ######, #### ##### #### #### ##### #### ### ### ### ###### ## ### ##### ####. ### ################## ######### ###### #### ##### #### #### #### ### ### #####. #### #### ####### ### #######, ### ############# ########## ###### ### ###### ## #######.