Aussenansicht Jetzt bin ich mal dran! Leben kranke Kinder in der Familie, kommen die Geschwister oft zu kurz. Eine Geschwisterfreizeit kann dann helfen.

Von Marjon Bos, Stiftungsmitarbeiterin

Merken

Mail an die Redaktion Marjon Bos ist Einrichtungsleiterin am Irmengard-Hof der Björn Schulz Stiftung. Foto: Björn Schulz Stiftung

Gerade wenn es der Kleinen schlecht geht, ist natürlich nicht so viel Zeit da“, erzählte kürzlich eine Mutter. Das Jüngste ihrer drei Kinder ist von Geburt an behindert und hat ein Krampfleiden. Die beiden Geschwister wachsen daher in einer ganz besonderen Familiensituation auf. Sie fühlen sich verantwortlich, wollen den Eltern Last abnehmen und stets helfen. Mutter und Vater wiederum tun ihr menschenmögliches, sowohl für die gesunden Geschwister wie auch für das kranke Kind. Trotzdem ist ihre Verfügbarkeit durch die tägliche Pflege und Betreuung eingeschränkt. „Wir haben schon ein schlechtes Gewissen. Man versucht, das an anderer Stelle wieder hereinzuholen.“ Kein leichtes Unterfangen!

Während Sie diese Zeilen lesen, tobt sich ein Dutzend Kinder drei Tage lang ohne ihr krankes und häufig lebensverkürzend erkranktes Geschwister aus. „Jetzt bin ich mal dran“, heißt es bei der Geschwisterfreizeit der Björn Schulz Stiftung, die aktuell am Irmengard-Hof am Chiemsee stattfindet. Die Stiftung betreut seit über 20 Jahren Familien mit schwer kranken Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auf dem Programm für die Acht- bis Zwölfjährigen stehen an diesem Wochenende Spiele und Aktivitäten, bei denen sich alles um Emotionen und den angemessenen Umgang damit dreht. Es kommt zum Beispiel ein Gefühlsrad zum Einsatz, mit dem die Kinder herausfinden, wie es ihnen gerade geht. Von den Pädagogen der Stiftung, die sich durch eine Fortbildung zur Fachkraft für Geschwisterarbeit spezialisiert haben, bekommen sie Hilfestellungen, wie sie besser mit der belastenden Familiensituation klarkommen. Die Kinder, denen im Alltag vieles abverlangt wird und versagt bleibt, finden neue Kraft und vor allem Freunde, die sie verstehen.

Denn bei Geschwisterfreizeiten können sie sich mit anderen Kindern austauschen, die gleiches erleben. In kleinen pädagogischen Einheiten beschäftigen sie sich spielerisch mit Themen wie z. B. Angst, Trauer, Wut oder Umgang mit Stress. Ziel ist es, das Selbstbewusstsein zu stärken. Wenn die Geschwister früh verinnerlichen, trotz schwieriger familiärer Umstände Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren, fördert das ihre kindliche Entwicklung und beugt späteren Beeinträchtigungen vor. Das alles tut auch den Eltern gut!