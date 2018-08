Aussenansicht Jetzt handeln fürs Klima! Eine Debatte über Energie- und Klimapolitik ist äußerst dringlich. Das zeigt auch die aktuelle Hitzewelle in Deutschland.

Von Simone Peter, Politikerin

Mail an die Redaktion Simone Peter ist Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie e.V. Foto: L. Chaperon

Dringlicher kann eine Debatte über Energie- und Klimapolitik nicht sein, als derzeit in einer extremen Wettersituation mit Hitzewellen, die die gesamte nördliche Hemisphäre erfasst. Nach Aussagen von Klimaforschern sind sie auf die Erderwärmung zurückzuführen und werden in Zukunft noch zunehmen. Wir müssen also jetzt handeln, um die Auswirkungen der Klimakrise zumindest zu begrenzen.

Dabei sollte ein Industrieland wie Deutschland vorangehen. Nicht nur, dass wir verpflichtet sind, die Emissionen zu reduzieren, wir können auch wieder Vorbild sein, wie wir es mit der Energiewende im Stromsektor über viele Jahre gezeigt haben.

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD zeigt einige konkrete Handlungsfelder auf, aber energiepolitisch bewegt sich gerade wenig. Fast so, als hätte man keine Verantwortung für die fast 340000 Jobs im Erneuerbare-Energien-Sektor und würde den Klimaschutzeffekt durch Sonne, Wind, Bioenergie, Wasserkraft und Geothermie, die im vergangenen Jahr 180 Millionen Tonnen CO2 eingespart haben, einfach ignorieren.

Von den EU-Verpflichtungen ganz zu schweigen: Nach einer aktuellen Prognose des Bundesverbandes Erneuerbare Energien wird Deutschland den versprochenen Anteil von 18 Prozent erneuerbare Energie bis 2020 nicht schaffen. Die Klimaziele 2020 werden noch stärker verfehlt. Das ist nicht nur klimapolitisch fatal, sondern könnte wegen Strafzahlungen auch teuer werden.

Die Konzepte, wie eine saubere Energieversorgung aussehen kann, liegen auf dem Tisch. Dennoch besteht vor allem bei der Energiewende im Heizungskeller und im Verkehr Leerlauf. Und auch die mangelnde Konsistenz bei der Ökostromförderung hinterlässt bereits deutliche Spuren: Im ersten Halbjahr 2018 ist trotz sinkender Kosten ein deutlicher Rückgang beim Zubau der Windenergie an Land zu spüren. Die Energiewende muss deshalb wieder beschleunigt werden. Mit Blick auf den Koalitionsvertrag heißt das, die Sonderausschreibungen auf den Weg zu bringen, den Pfad für 65 Prozent erneuerbare Energien im Stromsektor bis 2030 planungssicher zu beschreiben und die Sektorenkopplung als Garant für die Integration der erneuerbaren Energien in Wärme, Industrie und Mobilität voranzubringen.